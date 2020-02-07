Президент предложил отбирать у аптек лицензии за завышение цен на маски

В ходе совещания 5 февраля Голикова доложила президенту о ситуации на аптечном рынке со средствами индивидуальной защиты, сообщает ТАСС. По ее словам, стоившая до Нового года 1,5 рубля медицинская маска сегодня может продаваться за 70— 100 рублей. «Беспрецедентный рост», — констатировала вице-премьер.

Медицинские маски — сегодня наиболее ходовой товар. Во многих аптеках они уже закончились, а поиск через «Яндекс-маркет» подтверждает рост цен; правда, можно найти маски по стоимости ниже той, что была озвучена вице-премьером. Как видно из предложений, наборы из 50 штук одноразовых медицинских масок стоят от 300 до 1900 рублей.

Президент с оценкой Голиковой согласился и заявил, что аптеки, завышающие цены на лекарства и средства индивидуальной защиты на волне борьбы с коронавирусом, следует лишать лицензии.

«Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз», — заявил Путин.

Депутаты «Единой России» поспешили поддержать эту позицию и уже подготовили законопроект о регулировании деятельности аптек, сообщил «Интерфаксу» лидер фракции Сергей Неверов. По его словам, поправки в Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в будущем исключат ситуации с необоснованным завышением аптечными организациями цен на реализуемые товары.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на заседании Координационного совета фракции «Единая Россия» по законотворчеству уже 6 февраля.

Фото: kremlin.ru

Елена Григорьева

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