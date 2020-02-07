«Аптечные традиции» будут выдавать медицинские маски бесплатно

Курская сеть «Аптечные традиции» (бренд «Социалочка») предлагает покупателям антивирусных препаратов бесплатную медицинскую маску. Так компания отреагировала на адресованное аптекам обвинение в использовании эпидемии коронавируса 2019-nCoV для извлечения прибыли и необоснованного завышения цен на средства защиты. Курская сеть «Аптечные традиции» (бренд «Социалочка») предлагает покупателям антивирусных препаратов бесплатную медицинскую маску. Так компания отреагировала на адресованное аптекам обвинение в использовании эпидемии коронавируса 2019-nCoV для извлечения прибыли и необоснованного завышения цен на средства защиты.

«Нас обвиняют в том, что мы решили нажиться на продаже медицинских масок. Но мы по своей инициативе всем, кто обращается к нам за антивирусными препаратами, будем давать маску бесплатно. А те, кто хочет просто купить маску, продаем ее по закупочной», – сказал Vademecum владелец «Аптечных традиций» Дмитрий Руцкой.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 5 февраля 2020 года заявил, что аптеки, необоснованно завышающие цены на противовирусные препараты и медицинские маски, будут наказываться лишением лицензий. «Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз», – возмутился президент. Некоторые сети подняли стоимость масок с 1,5 рубля по состоянию на декабрь 2019 года до 70–100 рублей, заметила вице-премьер Татьяна Голикова, назвав рост цен «беспрецедентным».

ФАС до конца рабочего дня 5 февраля должна была провести мониторинг цен на маски. Служба запросила свои территориальные органы, Росздравнадзор, руководителей регионов о том, получали ли они жалобы на дефицит или рост цен на маски с 1 декабря 2019 года.

В России выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Фото: manezhkursk.ru

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