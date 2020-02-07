Пангенотипичный препарат Эпклюза от гепатита С включили в перечень ЖНВЛП на 2021 год

Стоимость зарегистрированной в РФ в августе 2019 года Эпклюзы, по заявлению представителя Gilead, составит 124,5 тысячи рублей за упаковку. Производством препарата в России по добровольной лицензии от оригинатора занимается «Фармстандарт».
В перечень ЖНВЛП-2021 также были включены препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа Трулисити (долаглутид), онкопрепарат Верзенио (абемациклиб) от Eli Lilly и Тремфея (гуселькумаб) от Janssen, применяемый для лечения псориаза.
Помимо этих кейсов, комиссия рассмотрела заявку на включение в перечень комбинации ламивудин+фосфазид, но из-за низкой оценки экспертов и отсутствия данных КИ III фазы заявителю отказала.
Препарату для лечения нарушений мозгового кровообращения Целекс (полипептиды коры головного мозга эмбрионов свиней) во включении в перечень также было отказано из-за низкой экспертной оценки.
К исключению из перечня предлагался противогрибковый препарат Пимафуцин (натамицин), однако комиссия единогласно проголосовала против этого решения.
В октябре 2019 года Правительство РФ выпустило распоряжение о включении в перечень ЖНВЛП на 2020 год 23 препаратов, треть из которых применяется для терапии онкозаболеваний.
Источник: Минздрав РФ
Фото: galaxyrus.com