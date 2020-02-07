Депутаты предложили квартальную «заморозку» цен в аптеках

Депутаты предложили аптечным организациям регистрировать и фиксировать установленные цены на препараты и менять их не чаще раза в квартал. Такая поправка разрабатывается к еще не внесенному в Госдуму законопроекту о регулировании аптечных сетей, сообщил руководитель межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению Андрей Исаев. Проект документа среди прочего предполагает разделение аптечных ассоциаций и сетей, вводит понятие «передвижной аптечный пункт» для отдаленных районов и допускает получение «неполной» лицензии для продажи лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).

«Цены на жизненно важные, необходимые лекарственные препараты ограничены. Они регистрируются раз в год, в течение этого времени их поднять невозможно. Поэтому мы обсуждаем возможность подготовки ко второму чтению законопроекта поправки, которая введет ежеквартальную регистрацию аптеками цен на все лекарственные препараты. То есть цены будет устанавливать не государство, а сами продающие организации», – сказал Андрей Исаев. Цены предлагается перерегистрировать ежеквартально.

Законопроект подготовлен депутатами «Единой России» и был рассмотрен на заседании фракции 6 февраля 2020 года. Его предстоит согласовать с ФАС, Минздравом и Минпромторгом.

По словам Исаева, в законопроекте предлагается ограничить «количество организаций, которые может иметь аптечная сеть по стране и в субъекте Федерации».

В документе будут разделены понятия «аптечная сеть» и «ассоциация аптек». «Зачастую сегодня ассоциациями себя называют организации, просто являющиеся ООО, и регулирование их деятельности позволит избегать картельного сговора», – сообщил депутат.

Вводится понятие «передвижной аптечный пункт», который позволит привозить лекарства в отдаленные пункты. В техническом задании, разработанном в марте 2019 года подгруппой рабочей группы под руководством Исаева, предлагалось обязать аптеки открываться в «коммерчески непривлекательных населенных пунктах в рамках их социальной ответственности».

Депутаты также предложили выдавать аптечным пунктам в ФАП «неполную» лицензию, не требующую установки аптечного оборудования, например, для наркосодержащих средств.

Кроме того, вводится ряд мер поддержки отечественных фармпроизводителей. Фармацевтов хотят обязать сообщать покупателям об имеющихся отечественных аналогах продаваемых импортных препаратов, на витрине отечественным лекарствам должно отводиться определенное место. Будут ограничения и по бонусам от производителей.

Многие эти предложения содержались в техническом задании подгруппы Елены Паниной. Документ предлагал ограничить предельную долю рынка для аптечных сетей и дистрибьюторов, ввести понятие «аптечная сеть». Предлагалось ограничить маркетинговые сборы с производителей, срок отсрочки платежа для дистрибьюторов и аптечных сетей, использование сетями собственной торговой марки. Прописывались требования и к ассортименту аптек.

В последующей редакции документа требования по предельной доле рынка смягчились. Появилось предложение о введении фиксированной наценки на лекарства с одним МНН и формой выпуска.