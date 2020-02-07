Виталий Смердов стал вице-президентом АО «Фармасинтез»

Бывший председатель правления ГК «ФармЭко» Виталий Смердов сообщил Vademecum, что в декабре 2019 года занял позицию вице-президента «Фармасинтеза» по операционной деятельности.

«Мы как быстрорастущая компания нуждаемся в сильном менеджерском составе и усиливаем команду. Я отвечаю за стратегию развития компании и лично не занимаюсь операционной деятельностью. Она перейдет в ведение Виталия Леонидовича», – сказал Vademecum президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния. По его словам, Смердов будет курировать деятельность дочерних структур «Фармасинтеза» (сейчас их более десяти), сферу кадров, информационных технологий, закупок, логистики, экономики в производстве, соблюдения законодательства.

Виталий Смердов родился в Кирове в 1966 году. Окончил Пермский государственный медицинский институт по специальности «врач-педиатр». Почти 18 лет проработал в группе компаний «Протек». В 1997 году был назначен директором кировского отделения, затем перешел в центральный офис, где занимал пост директора по продажам, а с апреля 2003 года – первого заместителя гендиректора ЦВ «Протек». В 2006 году назначен генеральным директором ЦВ «Протек».

Через год стал фигурантом дела о коррупции в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС). В августе 2009 года Мосгорсуд приговорил Смердова к полутора годам лишения свободы в колонии‑поселении, однако в январе 2010 года решением Верховного суда РФ реальный срок заменили условным. Впоследствии судимость была снята. Смердов вернулся в «Протек», где возглавил производственный дивизион – фармфирму «Сотекс».

В 2015 году Смердов ушел из «Сотекса» и ЦВ «Протек», заняв должность председателя правления группы «ФармЭко». В 2017 году он возглавил совместную компанию «ФармЭко» и самарского «Озона» – «Мабскейл», а в 2018 году ушел из «ФармЭко», оставшись в «Мабскейле».

В июне 2019 году Смердов уступил место гендиректора «Мабскейла» совладельцу «Озон Фармацевтики» Наталье Титовой. В декабре 2019 года из числа соучредителей «Мабскейла» вышел и основной владелец «ФармЭко» Владимир Бабий: его 40% перешли теперь уже единственному собственнику компании в лице «Озон Фармацевтики». Как сказал Vademecum Виталий Смердов, стоящие перед ним задачи выполнены: производство запущено, начаты клинические исследования препаратов.

«Фармасинтез» – российская компания, основанная Викрамом Пунией в 1997 году. Большинство продуктов в портфеле компании – дженерики противоопухолевых и АРВ-препаратов. Выручка АО «Фармасинтез», по данным СПАРК, за 2018 год составила 12,2 млрд рублей, чистая прибыль – 1,7 млрд рублей. По данным сайта компании, у президента Викрама Пунии – восемь вице-президентов, руководителя по операционной деятельности среди них до настоящего времени не было.

Фото: youtube.com

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