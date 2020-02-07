Минздрав РФ прокомментировал дефицит импортных онкогематологических препаратов

Минздрав РФ 5 февраля отреагировал на публикации в СМИ, касающиеся жалоб детских онкогематологов на низкое качество отечественных дженериков аспарагиназы и цитарабина и недоступности оригинальных импортных версий препаратов. По сообщению ведомства, дефицит цитарабина отечественного производства, ничем не уступающего оригиналу, связан с перебоями в поставках фармацевтической субстанции для изготовления препарата. Выпуск дженериков аспарагиназы не прекращался, отметили в Минздраве, а серийные закупки одного из оригинальных препаратов в 2020 году будут продолжены. Минздрав РФ 5 февраля отреагировал на публикации в СМИ, касающиеся жалоб детских онкогематологов на низкое качество отечественных дженериков аспарагиназы и цитарабина и недоступности оригинальных импортных версий препаратов. По сообщению ведомства, дефицит цитарабина отечественного производства, ничем не уступающего оригиналу, связан с перебоями в поставках фармацевтической субстанции для изготовления препарата. Выпуск дженериков аспарагиназы не прекращался, отметили в Минздраве, а серийные закупки одного из оригинальных препаратов в 2020 году будут продолжены.

Ситуацию с дефицитом единственного оригинального препарата аспарагиназы пролонгированного действия Oncaspar (пэгаспаргаза) в Минздраве объяснили добровольным отзывом РУ производителем. В России, как отметили представители ведомства, зарегистрировано несколько дженериков аспарагиназы «короткого» действия. По результатам анализа Минздрав недостатков в качестве отечественных версий препарата не выявил.

Как сообщили Vademecum представители компании «НоваМедика» – официального дистрибьютора оригинального Цитозара (цитарабин) от Pfizer, – поставка планируется в первом квартале 2020 года. Отгрузки аспарагиназы от немецкой Medac, согласно сообщению Минздрава, запланированы на 2020 год. Представители НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, инициировавшего публикации о дефиците оригинальных лекарств, не смогли оперативно ответить на запрос Vademecum.

Вопрос качества препаратов аспарагиназы уже поднимался летом 2019 года депутатами Заксобрания Санкт-Петербурга, обращавшихся к Веронике Скворцовой (до 2020 года занимала пост министра здравоохранения) с просьбой упростить процедуру ввоза препарата Oncaspar.

Поводом для обращения послужили жалобы онкогематологов санкт-петербургской ДКБ №1. Врачи ссылались на результаты экспертизы многоцентровой группы по лекарственному мониторингу, выявившей несоответствие отечественных препаратов аспарагиназы заявленным параметрам фармакокинетики, приводящему, по мнению медиков, к росту числа рецидивов и необходимости применения следующих, более дорогих, линий терапии.

В ноябре 2019 года предметом жалоб пациентов стали отечественные версии антибиотиков, применяемых при муковисцидозе. Тогда Минздрав инициировал проверку качества лекарственных средств и обновление тематических клинрекомендаций, а MSD, отозвавшая оригинальный Тиенам (имипенем+циластатин), сообщила о начале переговоров о поставке препарата в Россию.

Фото: kodc.or.kr

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