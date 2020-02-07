В российском законодательстве уточнят понятие «фальсифицированное лекарственное средство»

Минздрав России уведомляет о начале разработки законопроекта «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», которым с учетом правоприменительной практики Росздравнадзора предлагается скорректировать определение понятия «фальсифицированное лекарственное средство».

По информации ведомства, под этим понятием предлагается подразумевать лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией, в том числе содержащейся в поддельных документах, о его составе и (или) производителе, либо о его вводе в гражданский оборот и (или) о его гражданском обороте.

Законопроект направлен на совершенствование нормативного правового регулирования обращения лекарственных средств в части недопущения попадания в гражданский оборот фальсифицированных лекарственных препаратов и обеспечения нахождения в гражданском обороте только качественных, безопасных и эффективных лекарственных препаратов.

Проект федерального закона подготовлен с учетом правоприменительной практики Росздравнадзора, по данным которого в результате межведомственного взаимодействия Росздравнадзора и МВД России в различных субъектах Российской Федерации выявлены случаи незаконной перепродажи лекарственных препаратов, ранее уже поставленных по государственным и муниципальным контрактам, и общий ущерб федеральному бюджету от подобной перепродажи лекарственных препаратов может исчисляться многими миллионами рублей.

Действующими редакциями статьи 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена уголовная и административная ответственность за сбыт (продажу) в Российской Федерации фальсифицированных лекарственных средств.

Проектируемая поправка позволит не дополнять Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях новыми составами либо изменять действующие, но усилит возможности правоохранительных органов по реагированию на указанные правонарушения.

Планируемый срок вступления законопроекта в силу – май 2020 года.

gmpnews