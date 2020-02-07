Из государственного реестра исключены «Симвалимит®» и «Вориконазол-Акри»

Министерство здравоохранения РФ информирует о принятии решений об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра гиполипидемического лекарственного средства «Симвалимит®» (ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы) и противогрибкового препарата «Вориконазол-Акри». Решения Минздрава опубликованы на портале grls.rosminzdrav.ru 5 февраля 2020 г.

Симвалимит® (симвастин) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг, 20 мг; регистрационное удостоверение П N015509/01 от 28.04.2011 г. выдано АО «Гриндекс», Латвия; производитель Акционерное общество «Гриндекс», Латвия

(симвастин) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг, 20 мг; регистрационное удостоверение П N015509/01 от 28.04.2011 г. выдано АО «Гриндекс», Латвия; производитель Акционерное общество «Гриндекс», Латвия Вориконазол-Акри (вориконазол) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, 200 мг, регистрационное удостоверение ЛП-004050 от 27.12.2016 г. выдано АО «АКРИХИН», Россия; производитель фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша

Согласно представленной информации, решения были приняты на основании подачи заявлений от владельца регистрационного удостоверения АО «АКРИХИН» и уполномоченного представителя держателя регистрационного удостоверения ООО «Гриндекс Рус».

gmpnews