В Узбекистане намерены перейти на рецепты с указанием МНН

В Узбекистане врачам запретят получать от фармацевтических компаний и аптек подарки, бонусы и другие стимулы за назначение определенных лекарств. Соответствующий проект документа разработают до 1 мая.

В ходе пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев рассказал, как планируется разрушить коррумпированную схему между фармкомпаниями и медицинскими работниками:

«От населения часто поступают жалобы, что в стране препараты дорогие. Сейчас врачи выписывают препараты по торговому названию, которые имеют [дешевые] аналоги. Одно и то же лекарство можно найти, условно, и за 100, и за 1000 сумов. Врач выписывает препарат по разным причинам: он может быть уверен в его действенности, или есть коррумпированная схема с фармкомпанией. Пациент ищет именно этот [указанный в рецепте] препарат, сколько бы он ни стоил», — отметил глава агентства.

Для решения проблемы внедряется порядок, по которому врачи начнут оформлять рецепты по международному непатентованному наименованию лекарств (МНН).

Он также добавил, что постановлением предусмотрена административная и уголовная ответственность за несоблюдение врачом нового порядка оформления рецептов.

Для выявления случаев, когда доктор продолжает выписывать пациентам торговое наименование препарата, создается институт «тайного покупателя» при Агентстве по защите прав потребителей.

gmpnews