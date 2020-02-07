В Узбекистане намерены перейти на рецепты с указанием МНН

В Узбекистане врачам запретят получать от фармацевтических компаний и аптек подарки, бонусы и другие стимулы за назначение определенных лекарств. Соответствующий проект документа разработают до 1 мая.
В ходе пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев рассказал, как планируется разрушить коррумпированную схему между фармкомпаниями и медицинскими работниками:
«От населения часто поступают жалобы, что в стране препараты дорогие. Сейчас врачи выписывают препараты по торговому названию, которые имеют [дешевые] аналоги. Одно и то же лекарство можно найти, условно, и за 100, и за 1000 сумов. Врач выписывает препарат по разным причинам: он может быть уверен в его действенности, или есть коррумпированная схема с фармкомпанией. Пациент ищет именно этот [указанный в рецепте] препарат, сколько бы он ни стоил», — отметил глава агентства.
Для решения проблемы внедряется порядок, по которому врачи начнут оформлять рецепты по международному непатентованному наименованию лекарств (МНН).
Он также добавил, что постановлением предусмотрена административная и уголовная ответственность за несоблюдение врачом нового порядка оформления рецептов.
Для выявления случаев, когда доктор продолжает выписывать пациентам торговое наименование препарата, создается институт «тайного покупателя» при Агентстве по защите прав потребителей.