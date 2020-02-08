GSK сократит более 700 рабочих мест в подразделении по производству вакцин в Бельгии

Компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКлайн»; GSK) приступает к выполнению двухлетней программы реструктуризации в бельгийском подразделении по производству, разработке и исследованиям вакцин, в результате чего, согласно пресс-релизу компании, будут сокращены до 720 рабочих мест, сообщает портал FiercePharma.
Помимо производства и R&D, реструктуризация коснется вспомогательных служб. В большинстве своем под сокращение попадут позиции менеджеров.
Кроме того, в GSK не намерены продлить 215 временных рабочих контрактов.
Общая численность персонала GSK в Бельгии составляет 9 тыс. человек. Это – крупнейший работодатель в фармацевтическом секторе Бельгии.
Наряду с сокращением рабочих мест GSK планирует инвестировать 500 млн евро в R&D, производство и технологии в течение ближайших трех лет для поддержки разработки новых вакцин и увеличения производственных мощностей.
Согласно пресс-релизу, цель проводимых изменений – повышение эффективности компании и выработка общего подхода к R&D между направлениями фармпрепаратов и вакцин. Это поможет компании решать, какие продукты-кандидаты продвигать на следующий этап разработки и исследований.
Тем временем, в GSK также начали подготовку к отделению бизнеса безрецептурных препаратов (Consumer Healthcare). Компания сохранит за собой портфели инновационных препаратов и вакцин.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik