Поликлинику заставили вернуть фонду ОМС потраченные на договоры с аптеками средства

ЛПУ не удалось добиться в суде признания решения фонда незаконным. По данным судебной информационной системы, сумма претензий составила около полумиллиона рублей.

«ФВ» уже писал о том, что ТФОМС Саратовской области инициировал порядка десяти идентичных исков к поликлиникам региона. Проверка фонда выявила, что в 2017-2018 годах ЛПУ заключали договоры с фармацевтическими организациями на хранение, отпуск и уничтожение препаратов, полученных в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» программы «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года», и оплачивала их из средств ОМС. По мнению ТФОМС, это является нецелевым расходованием. Данная статья должна финансироваться из регионального бюджета.

4 февраля Арбитражный суд Саратовской области оставил в силе решение ТФОМС о возврате Саратовской городской поликлиникой №6 свыше 470 тыс. руб., потраченных на договоры с ОГУ «Саратовский аптечный склад». При этом суд счел возможным уменьшить размер штрафа почти в 10 раз — с 43 тыс. до 4,7 тыс. руб.

Екатерина Погонцева

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