Французское предприятие приняло меры по увеличению объема производства медицинских масок

Предприятие в г. Анже производит около 100 млн медицинских масок в год, но его мощностей не хватает на фоне распространения коронавируса, сообщает Reuters.
Руководство предприятия планирует увеличить штат на 30 человек и перейти на семидневный график работы в конце февраля.
Предприятие принадлежит канадскому производителю и дистрибьютору расходных медицинских материалов – компании Medicom. Компания принимает все возможные меры, чтобы справиться с потоком заказов от аптек и больниц из Европы и некоторых стран Азии, в основном, из Китая.
Как отметил операционный директор Medicom Гийом Лавердюр, спрос на медицинские маски вырос в пять раз.
По словам аптекаря Паскаля Леграна, ситуация крайне напряженная, он уже ищет других поставщиков, т.к. масок от Medicom не хватает, а цены выросли в 5–10 раз.
Он также отметил, что 80% покупателей – туристы из Китая, которые массово скупают маски, чтобы отправить их домой.
Илья Дугин
pharmvestnik