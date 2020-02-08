Французское предприятие приняло меры по увеличению объема производства медицинских масок

Руководство предприятия планирует увеличить штат на 30 человек и перейти на семидневный график работы в конце февраля.

Предприятие принадлежит канадскому производителю и дистрибьютору расходных медицинских материалов – компании Medicom. Компания принимает все возможные меры, чтобы справиться с потоком заказов от аптек и больниц из Европы и некоторых стран Азии, в основном, из Китая.

Как отметил операционный директор Medicom Гийом Лавердюр, спрос на медицинские маски вырос в пять раз.

По словам аптекаря Паскаля Леграна, ситуация крайне напряженная, он уже ищет других поставщиков, т.к. масок от Medicom не хватает, а цены выросли в 5–10 раз.

Он также отметил, что 80% покупателей – туристы из Китая, которые массово скупают маски, чтобы отправить их домой.

Илья Дугин

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