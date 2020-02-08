Минпромторг предложил жесткие ограничения на госзакупки иностранных товаров

Минпромторг по поручению вице-премьера Юрия Борисова подготовил поправки к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пишет РБК. Документ до сих пор не направлен в правительство из-за разногласий с Минфином, Минэкономразвития и ФАС.

Поправки Минпромторга предполагают, что правительство будет утверждать минимальную долю и порядок госзакупок отечественных товаров и услуг от общего годового объема и сферы закупок. Заказчик будет обязан ежегодно выполнять установленную для него минимальную долю закупок, для чего сможет установить в документах о закупке ограничения в отношении иностранных товаров. Он должен будет продлевать срок подачи заявок на участие в закупке и признавать закупку несостоявшейся, если на участие в ней не подано ни одной заявки с предложением товаров или услуг российского происхождения. Также будет вправе закупать товар или услуги иностранного происхождения, только если по итогам продления опять не будет подано ни одной российской.

Правительство сможет устанавливать особенности формирования максимальной цены контракта и цены контракта с единственным поставщиком на основе характеристик отечественных товаров.

По итогам года заказчик будет обязан составить отчет об объеме закупок товаров и услуг российского происхождения.

В случае невыполнения минимальной доли отечественных закупок заказчик будет обязан разместить обоснование невозможности ее достижения.

Ранее «ФВ» писал о том, что правительство предложило довести годовой объем закупок товаров, произведенных в странах ЕАЭС, до 50% от всего объема. Это следует из поправок в ФЗ №44 «О контрактной системе».

Эти поправки предлагается внести в ст.14 «Применение национального режима при осуществлении закупок», которая распространяется на все типы товаров, в том числе на лекарственные препараты и медицинские изделия. Наличие 50% в закупках товаров должны будут обеспечить как госзаказчики федерального уровня, так и региональные и муниципальные.

Если заказчики не смогут обеспечить этот уровень, они должны будут это обосновать в единой информационной системе (ЕИС) госзакупок. Выполнение или невыполнение квоты федеральными органами исполнительной власти проверяет Минпромторг, регионами и муниципалитетами — губернаторы, следует из пояснительной записки.

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