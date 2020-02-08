Маски сброшены

Существующие рекомендации по использованию обычных медицинских масок говорят о том, что период эффективной защиты для них не превышает 1,5—2 часов. Если человек продолжает носить маску дольше — наступает обратный эффект, резко возрастает риск инфицирования за счет микробной контаминации поверхности маски.

Для решения этой проблемы было создано много усовершенствованных вариантов масок, включая различные комбинации слоев, адсорбентов и более сложных конструкций с использованием нескольких степеней очистки воздуха для различных целей. Эти изменения, конечно, улучшили защитные свойства масок, но и существенно увеличили их стоимость. Поэтому их применение достаточно ограниченно и не позволяет покрыть потребности в средствах индивидуальной антимикробной и противовирусной защиты в условиях эпидемии.

Уже сейчас, по данным Министерства здравоохранения Китая, ежедневная потребность в медицинских масках составляет более 5 млрд в сутки. На рынке произошел резкий рост цен на эти медицинские изделия, образовался выраженный дефицит, что только усугубляет развитие эпидемиологического процесса.

В сложившейся критической ситуации ведется активный поиск путей для предотвращения эпидемии и повышения доступности и эффективности средств индивидуальной защиты. Один из перспективных вариантов решения проблемы повышения эффективности барьерной функции обычной медицинской маски — технология Infanetim, разработанная российской фармкомпанией «Фармаклон».

Технология позволяет существенно повысить эффективность обычной медицинской маски за счет использования термостабильной композиции (ТСК) на основе рекомбинантных производных эндогенных биологически активных веществ. Медицинская маска, обработанная составом ТСК, отличается длительной антимикробной и противовирусной защитой, которая действует до 24 часов. Таким образом решается проблема доступности средств защиты, что будет препятствовать развитию эпидемии и не приведет к прямым и косвенным экономическим потерям.

При ношении медицинской маски Infanetim, обработанной ТСК, происходит активация биологических защитных веществ ТСК за счет дыхания, увлажнения и выделения водяных паров с поверхности кожи. Маска не только активно удерживает частицы пыли и капли воды, которые служат транспортом для патогенов, но и активно нейтрализует микроорганизмы.

Проходя через маску, вирусные частицы вдыхаются вместе с противовирусным агентом, в результате чего на поверхности слизистых оболочек ротовой и носовой полости образуется защитная пленка из биологически активных компонентов, которая препятствует проникновению вирусов в клетки. Даже если вирус проникнет в клетки слизистой, он погибает внутри них, не вызывая развития заболевания, так как при прохождении через маску вирусы и бактерии уже сталкиваются с биологически активными компонентами ТСК, запускающими процесс их гибели.

В доклинических исследованиях in vitro ТСК продемонстрировал повышенную противовирусную активность по сравнению с плацебо при длительной экспозиции до 24 часов. Была зафиксирована бактериолитическая активность в тест-штаммах St.aureus и St.epidermidis. Бактерицидное действие ТСК продемонстрировало в пять раз более высокую скорость в отличие от плацебо. ТСК ингибировала рост бактериальных клеток в течение 24 часов, а плацебо — в течение 4 часов.

При испытаниях готовой маски Infanetim in vitro были получены аналогичные результаты. Продукт продемонстрировал выраженные как противомикробные, так и противовирусные свойства на длительных сроках экспозиции (в течение 24 часов). Исследования его токсичности, мутагенности, иммуногенности, аллергенности не выявили какого-либо неблагоприятного воздействия на организм.

Технология может быть использована во всех основных видах медицинских масок. Для плоских изделий, не имеющих объемной структуры (мягкие маски), ТСК наносится на внутренний, обращенный к лицу человека слой, в случае двухслойной маски и на средний слой в случае трехслойной маски. При этом ТСК, за счет использования особого набора вспомогательных веществ, прочно связывается с тканевой основой и находится в сухом виде.

В отличие от мягких масок, для объемных масок возможно применять картриджи с сухим или жидким составом, содержащим ТСК. Максимальная эффективность достигается в случае применения жидкого состава картриджа. Жидкое содержимое помещается в полиэтиленовый контейнер, имеющий форму линзы диаметром от 20 до 50 мм, который крепится к внутренней части маски при помощи клея.

Для активации объемной маски полиэтиленовый контейнер следует проколоть, чтобы его содержимое впиталось в материал маски и за счет силы адгезии распределилось по максимальной площади поверхности жесткого элемента маски (в случае ее сложной конструкции, содержащей как жесткие, так и мягкие элементы). Для увеличения площади увлажнения объемной маски жесткого типа картриджи могут располагаться не только фронтально в передней части маски, но и по бокам.

Для сложных масок, как и для мягких, могут быть применены пластиковые вставки. В последнем случае их основная роль сводится не к удержанию заданной формы, а к удержанию контейнера с жидкой или сухой термостабильной композицией. Эти же каркасные вставки облегчают прокалывание полиэтиленового контейнера и формируют область смачивания. Помимо пластиковых вставок в объемных масках могут использоваться пластиковые клапана респираторного типа.

Таким образом, технология ТСК Infanetim применима к любым типам носителей — как к средствам индивидуальной защиты, так и к другим гигиеническим продуктам. ТСК обеспечивает длительный антимикробный и противовирусный эффект, а оптимальный состав соотношения биоактивных веществ позволяет гарантировать срок годности продукта до 5 лет без потери защитных свойств.

Автор: Александр Мясников, к.м.н, главный врач ГБУЗ «ГКБ имени Е.М. Жадкевича ДЗМ»

Источник: Фармаклон

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