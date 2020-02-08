Китайцы начали прибегать к услугам «серых» импортеров для борьбы против коронавируса Маски сброшены » Заместителем генерального директора по управлению персоналом ЦВ «Протек» стала Наталья Веселова В этой должности Наталья Веселова сменила Нину Павличеву, возглавлявшую Департамент по работе с персоналом более 10 лет. Как сообщили в пресс-службе компании, в 1998 году Веселова окончила Смоленский государственный педагогический университет по специальности «Педагог-организатор», в 2013 году получила диплом МГУ имени М.В. Ломоносова о профессиональной переподготовке с присвоением дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (МВА)». Более 20 лет своей профессиональной деятельности посвятила фармацевтической отрасли, из них 14 лет — работе в ЦВ «Протек», начав с позиции руководителя по продажам и достигнув должности Директора регионального управления «Москва». Елена Григорьева

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