Китайцы начали прибегать к услугам «серых» импортеров для борьбы против коронавируса

Несмотря на отсутствие доказательств, полученных в ходе клинических исследований, в Национальной комиссии по здравоохранению Китая (China’s National Health Commission) утверждают, что комбинированный анти-ВИЧ-препарат lopinavir/ritonavir можно применять у пациентов с инфекцией, вызванной коронавирусом. При этом не говорится, каким образом этот комбинированный препарат может помочь пациентам.

Эта рекомендация национальной комиссии уже спровоцировала ажиотажный спрос на препарат lopinavir/ritonavir от компании AbbVie («ЭббВи»), срок патентной защиты на который уже истек. Это – единственный препарат lopinavir/ritonavir, зарегистрированный в Китае.

В январе 2020 года AbbVie заявила, что начато исследование данного препарата, обычно применяемого для профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа, при симптомах коронавирусной инфекции.

Китайцы, которые подозревают у себя коронавирусную инфекцию, вынуждены вступать в контакт с ВИЧ-инфицированными пациентами и просить у них препарат lopinavir/ritonavir.

Рекомендация комиссии заставила некоторых пациентов с ВИЧ-инфекцией действовать неординарным образом. Агентство Reuters ссылается на интервью 30-летнего китайского гражданина Энди Ли, рассказавшего, что он вместе с несколькими другими ВИЧ-инфицированными за неделю собрал примерно 5,4 тыс. таблеток lopinavir/ritonavir. Предложение о продаже этих таблеток было размещено на коммуникационной платформе Weibo, китайском аналоге Twitter.

Органы здравоохранения Китая предупредили о возможных побочных эффектах рецептурного препарата lopinavir/ ritonavir, таких так диарея, тошнота, рвота и поражение печени.

Ажиотажный спрос на любые средства борьбы с коронавирусной инфекцией открыл огромное окно возможностей для обогащения. Рынок средств терапии этой инфекции оценивается как весьма привлекательный.

В Китае уже зарегистрировано более 28 тыс. человек с подтвержденной инфекцией, вызванной коронавирусом. Однако, поскольку существует дефицит диагностических комплектов, существует и обоснованное подозрение о том, что многие случаи заболевания не были диагностированы.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik