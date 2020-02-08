В Китае начнутся исследования препарата remdesivir для лечения коронавируса

В процессе клинических исследований пациенты будут получать препарат remdesivir компании Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») или плацебо, сообщает The New York Times.
Remdesivir показал обнадеживающие результаты в ходе лабораторных исследований.
Препарат будет применяться для внутривенного введения. Он пока еще не одобрен ни по каким показаниям.
Ранее remdesivir исследовался для лечения лихорадки Эбола, но был признан неэффективным.
В штате Вашингтон врачи применили remdesivir для лечения первого пациента с коронавирусом в США после ухудшения его состояния и развития пневмонии. Состояние пациента улучшилось уже на следующие сутки.
Хотя об эффективности препарата говорить еще рано, его успешное применение в США вселяет надежду.
Пациенты будут получать remdesivir в течение 10 дней. Затем медики будут наблюдать их в течение 28 дней, чтобы сравнить их состояние с плацебо-группой.
Между тем, Уханьский институт вирусологии обратился к регулятору с просьбой запатентовать remdesivir для лечения коронавируса.
В свою очередь, Gilead имеет патенты препарат в Китае и других странах. В 2016 году компания подала патентную заявку на его применение для лечения коронавируса. Заявка пока не рассмотрена.
Илья Дугин
pharmvestnik