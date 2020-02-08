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Минздрав определил лекарственные формы ввозимых в РФ препаратов для экстренной помощи

Минздрав определил формы препаратов Диазепам, Мидазолам, Клобазам, Лоразепам, Фенобарбитал, которые будут ввозиться в РФ для оказания помощи по жизненным показаниям  при эпилепсии и для оказания паллиативной помощи.

Минздрав подготовил и выставил на общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru Перечень заболеваний и состояний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для их ввоза на территорию РФ для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов.

№ п/п Наименования заболеваний и состояний Наименование лекарственных препаратов Лекарственная

форма
1. Эпилепсия (G40) Диазепам

Мидазолам

Клобазам

Лоразепам

Фенобарбитал

 ректальный раствор

раствор оромукозальный

таблетки, капсулы

раствор в ампулах

эликсир, раствор для инъекций
2. Эпилептический статус (G41) Диазепам

Мидазолам

Клобазам

Лоразепам

Фенобарбитал

 ректальный раствор

раствор оромукозальный

таблетки, капсулы

раствор в ампулах

эликсир, раствор для инъекций
3. Паллиативная помощь (Z51.5) Диазепам

Мидазолам

Клобазам

Лоразепам

Фенобарбитал

 ректальный раствор

раствор оромукозальный

таблетки, капсулы

раствор в ампулах

эликсир,

раствор для инъекций

Проект приказа разработан по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в целях реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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Февраль 7, 2020 | Просмотров: 63