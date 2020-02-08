Сообщивший о коронавирусе врач стал очередной жертвой заболевания В Китае начнутся исследования препарата remdesivir для лечения коронавируса » Минздрав определил лекарственные формы ввозимых в РФ препаратов для экстренной помощи Минздрав определил формы препаратов Диазепам, Мидазолам, Клобазам, Лоразепам, Фенобарбитал, которые будут ввозиться в РФ для оказания помощи по жизненным показаниям при эпилепсии и для оказания паллиативной помощи. Минздрав подготовил и выставил на общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru Перечень заболеваний и состояний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для их ввоза на территорию РФ для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов. № п/п Наименования заболеваний и состояний Наименование лекарственных препаратов Лекарственная форма 1. Эпилепсия (G40) Диазепам Мидазолам Клобазам Лоразепам Фенобарбитал ректальный раствор раствор оромукозальный таблетки, капсулы раствор в ампулах эликсир, раствор для инъекций 2. Эпилептический статус (G41) Диазепам Мидазолам Клобазам Лоразепам Фенобарбитал ректальный раствор раствор оромукозальный таблетки, капсулы раствор в ампулах эликсир, раствор для инъекций 3. Паллиативная помощь (Z51.5) Диазепам Мидазолам Клобазам Лоразепам Фенобарбитал ректальный раствор раствор оромукозальный таблетки, капсулы раствор в ампулах эликсир, раствор для инъекций Проект приказа разработан по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в целях реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ. Елена Сидорова

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