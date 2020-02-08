Минздрав определил лекарственные формы ввозимых в РФ препаратов для экстренной помощи

Минздрав определил формы препаратов Диазепам, Мидазолам, Клобазам, Лоразепам, Фенобарбитал, которые будут ввозиться в РФ для оказания помощи по жизненным показаниям при эпилепсии и для оказания паллиативной помощи.
Минздрав подготовил и выставил на общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru Перечень заболеваний и состояний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для их ввоза на территорию РФ для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов.
|№ п/п
|Наименования заболеваний и состояний
|Наименование лекарственных препаратов
|Лекарственная
форма
|1.
|Эпилепсия (G40)
|Диазепам
Мидазолам
Клобазам
Лоразепам
Фенобарбитал
|ректальный раствор
раствор оромукозальный
таблетки, капсулы
раствор в ампулах
эликсир, раствор для инъекций
|2.
|Эпилептический статус (G41)
|Диазепам
Мидазолам
Клобазам
Лоразепам
Фенобарбитал
|ректальный раствор
раствор оромукозальный
таблетки, капсулы
раствор в ампулах
эликсир, раствор для инъекций
|3.
|Паллиативная помощь (Z51.5)
|Диазепам
Мидазолам
Клобазам
Лоразепам
Фенобарбитал
|ректальный раствор
раствор оромукозальный
таблетки, капсулы
раствор в ампулах
эликсир,
раствор для инъекций
Проект приказа разработан по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в целях реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ.
Елена Сидорова
pharmvestnik