Сообщивший о коронавирусе врач стал очередной жертвой заболевания

В конце декабря 2019 года д-р Ли обнаружил новое заболевание у своих пациентов и забил тревогу, предупредив в чате своих коллег. После этого он подвергся гонениям со стороны местных органов здравоохранения и полиции, обвинивших его в распространении ложных слухов.

В больнице сообщения о смерти доктора долго отрицали, заявляя, что он жив, но в критическом состоянии.

В полиции обвинения в адрес врача не сняли даже после его смерти.

Д-р Ли заразился коронавирусом в процессе лечения пациентки от глаукомы 10 января.

По состоянию на утро 7 февраля 2020 года, всего от коронавируса умерло 638 человек (двое за пределами КНР), заразилось около 31,5 тыс.

Илья Дугин

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