В Москве появится Единая система контроля за оборотом онкопрепаратов

Информационную систему для учета движения и списания всех дорогостоящих препаратов, в том числе и для онкобольных, создадут в Москве в 2020 году, пишет ТАСС.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге, в течение 2020 года будет завершено создание специальной информационной системы, которая обеспечит поименный и посерийный учет движения и списания всех дорогостоящих лекарственных препаратов, в том числе онкологических. «Информация о движении лекарств будет доступна лечащему врачу и контролирующим органам», – подчеркнул градоначальник.

По его словам, лучшим средством профилактики нарушений является полная прозрачность, а лучшими контролерами – сами пользователи услуг. Поэтому в электронной медицинской карте появится полная информация о предоставленных пациентам лекарствах. Каждый человек сможет узнать, какие препараты были выписаны ему по бесплатному рецепту и какими лекарствами его лечили в круглосуточном или дневном стационаре.

Собянин рассказал, что городские власти совместно с правоохранительными органами проводят работу по выявлению и пресечению нарушений в сфере обращения бесплатных лекарств.

По его словам, по подозрению в фальсификации медицинской документации и нарушении правил оборота бесплатных онкологических препаратов 6 февраля задержан ряд сотрудников медицинских учреждений.

Фото: www.mos.ru

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