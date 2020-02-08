Дистрибьютора оштрафовали на 1 млн руб. за БАД с незарегистрированной субстанцией

Компанию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.33 КоАП («Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС, МИ и БАД»). Решение опубликовано в судебной информационной системе.

Во время плановой проверки в татарстанском филиале «Протек» в ноябре прошлого года специалисты ТО Роспотребнадзора отобрали образец БАД «Ловелас Форте» (изготовитель ООО НПК «Растительные ресурсы», Санкт-Петербург). Его отправили на экспертизу в испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан».

Эксперты выявили в фармацевтической субстанции «тадалафил», который не был заявлен при госрегистрации и запрещен для использования в составе БАД к пище.

Специалисты Роспотребнадзора Татарстана потребовали через суд привлечь к административной ответственности ЗАО «Протек», которое поставило БАД в Казань.

Представитель ответчика в суде ссылался на заказанное компанией исследование образцов в ФГАО УВО Российский университет дружбы народов испытательный центр «Центр коллективного пользования (Научно-образовательный центр)». И это учреждение никаких нарушений не выявило, утверждал представитель «Протек».

Суд не признал этот документ надлежащим доказательством, поскольку у экспертной организации на дату составления протокола испытаний не было действующего аттестата аккредитации (срок предыдущего истек).

31 января 2020 года Арбитражный суд Москвы признал ЗАО виновным и оштрафовал на 1 млн руб. Решение не вступило в законную силу.

«ФВ» направил в «Протек» запрос с просьбой прокомментировать решение суда и намерения по обжалованию. В компании отказались от комментариев.

Екатерина Погонцева

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