Московских врачей-онкологов обвинили в хищении препаратов на 100 млн руб.

Руководитель отделения онкологического диспансера и два врача, фальсифицируя отчетную документацию, похищали из клиник лекарственные препараты, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии следствия, врачи перепродавали похищенные лекарства через аптечные сети и через подставных поставщиков.

Задержанием занимались сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве совместно с коллегами из центрального аппарата МВД, московскими чиновниками и представителями Росздравнадзора по столице. Полицейские изъяли 3,5 тысяч упаковок медикаментов.

Следственное управление УВД дел по СВАО ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении четырех врачей. Им инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Врачам грозит до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Ранее резонансное дело по утечке дорогостоящих препаратов на черный рынок расследовалось в Санкт-Петербурге. В январе 2019 года РБК сообщил о том, что более 40 врачей подозреваются в получении взяток от сотрудников Roche.

По версии следствия, медики участвовали в схеме вывода лекарств на черный рынок: сотрудники Roche передавали врачам деньги под видом платы за участие в конференциях, лекциях и семинарах, а те взамен выписывали рецепты на препараты, которые поставляла фармкомпания. Сотрудники Roche получали по этим рецептам лекарства в аптеке, которая выдает льготные медикаменты, а потом перепродавали их на черном рынке.

Следователи выяснили, что незаконной схемой перепродажи лекарств занимался бывший региональный менеджер Roche Владислав Александров.

В мае 2019 года Александрова осудил на два года условно Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга.

В марте 2019 года возбудили уголовное дело против врача-участника незаконной схемы продаж дорогих препаратов. В октябре 2019 года Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 4 годам условно врача-гематолога Санкт-Петербургского НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА Ирину Зотову.

Уголовное дело в отношении бывшего главного внештатного специалиста-гематолога Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга Кудрата Абдулкадырова, умершего 30 июня 2016 года, прекратили из-за смерти подсудимого. Об этом говорится в судебном постановлении Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 5 декабря 2019 года.

Михаил Нестёркин

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