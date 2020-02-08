Минздрав представил перечень разрешенных к ввозу незарегистрированных препаратов

Минздрав РФ разработал проект приказа, согласно которому пять незарегистрированных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, можно будет ввозить в особых случаях. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 марта 2020 года и будет действовать до 2023 года. Минздрав РФ разработал проект приказа, согласно которому пять незарегистрированных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, можно будет ввозить в особых случаях. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 марта 2020 года и будет действовать до 2023 года.

Ректальный раствор диазепама, оромукозальный раствор мидазолама, clobazam, раствор лоразепама, фенобарбитал в виде эликсира и раствора для инъекций можно будет ввозить для пациентов с определенными нозологиями – «эпилепсия», «эпилептический статус» и «паллиативная помощь».

Все препараты, кроме Frisium (clobazam), зарегистрированы в России, но в других лекарственных формах. Производитель Frisium французская Sanofi подала документы на регистрацию лекарства еще в сентябре 2019 года.

В конце 2019 года были утверждены поправки в ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств», разрешающие ввоз препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в особых случаях. В начале февраля 2020 года Минздрав опубликовал проект постановления, утверждающий порядок ввоза таких препаратов. Он тоже должен вступить в силу в марте. Оператором поставок назначен Московский эндокринный завод.

В 2019 году правительство выделило на закупку таких препаратов 26 млн рублей, в 2020-м из резервного фонда планируется выделить 22 млн рублей.