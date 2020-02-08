Roche рассматривает возможность размещения производства в Беларуси

Фармацевтическая компания F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария) изучит возможность размещения отдельных этапов производства своих лекарств в Беларуси. Это предусмотрено меморандумом о стратегическом партнерстве, который был подписан с Министерством здравоохранения Беларуси, об этом сообщил директор компании по региону CEETRIS (Центральная и Восточная Европа, Турция, Россия и Индийский субконтинент) Адриано Треве по итогам встречи в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, передает БЕЛТА.

«Среди разделов меморандума, в частности, развитие государственно-частного партнерства в формате проработки соглашений о разделении рисков, стоимости (т.е. передовых европейских технологий по управлению бюджетом здравоохранения). Еще одно направление — это изучение возможности локализации некоторых этапов производства по спектру нашей лекарственной продукции на территории страны, — отметил директор компании. — Это отвечает как интересам правительства Беларуси в сфере здравоохранения, так и интересам Roche в обеспечении максимального доступа пациентов к инновационным эффективным лекарственным средствам».

В числе приоритетов сотрудничества стороны также выделили цифровую медицину. Швейцарская компания готова передавать Минздраву свой опыт в развитии цифровизации здравоохранения.

«Еще одно направление меморандума предусматривает ранний доступ пациентов к инновационным лекарственным средствам на этапе клинических исследований с использованием программ по так называемому доступу из соображений сострадания, – сказал Адриано Треве. – К слову, уже вчера мы подписали первое в стране соглашение о разделении рисков по одному из препаратов, предназначенному для лечения онкобольных».

Как отмечается, речь идет о стратегическом сотрудничестве компании с Беларусью, т.е. о перспективах на ближайшие лет десять. Исполняющий обязанности директора НАИП Денис Мелешкин отметил заинтересованность белорусской стороны в развитии данного взаимодействия. «Roche — это очень крупная компания, объем инвестиционных вложений которой за 2018 год сопоставим с ВВП нашей республики, — обратил внимание он. — Мы видим в ней стратегического инвестора с новыми технологиями. Мы очень заинтересованы в том, чтобы эта компания инвестировала в Беларусь. Со своей стороны мы окажем ей содействие в заключении инвестиционного договора и продвижении бизнеса».

gmpnews