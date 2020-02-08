«Фармасинтез» приступил к формированию новой системы управления

Группа компаний «Фармасинтез» объявила о начале организационных изменений, направленных на повышение эффективности управления проектами и ресурсами, а также автоматизацию бизнес-процессов.

Как говорится в официальном сообщении компании, первым этапом организационных изменений будет оптимизация операционного управления, которую проведёт Виталий Смердов, пришедший в компанию на должность вице-президента по операционной деятельности в январе этого года, и имеющий 20-летний опыт управления с необходимыми компетенциями в фармацевтической отрасли.

Приоритетной задачей операционного управления в «Фармасинтез» является повышение эффективности управления производственными ресурсами группы компаний за счёт автоматизации основных бизнес-процессов и внедрения функциональной системы управления проектами.

Группа компаний «Фармасинтез» является крупнейшим отечественным производителем социально значимых лекарств в России с годовым оборотом порядка 20 млрд рублей. Компания владеет пятью заводами в России. Продуктовый портфель компании насчитывает 160 лекарственных препаратов. «Фармасинтез» успешно инвестирует в собственные проекты, общий объём инвестиций по итогам периода 2018-2021 гг. составит свыше 20 млрд рублей.

gmpnews