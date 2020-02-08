EMA поддержит разработчиков вакцин от нового коронавируса 2019-nCoV

Внося свой вклад в общемировую реакцию на вспышку новых коронавирусных (2019-nCoV) инфекций, Европейское агентство по лекарственным средствам (The European Medicines Agency — EMA) предпринимает конкретные действия по ускорению разработки и доступности лекарственных препаратов для лечения и профилактики инфекций 2019-nCoV.

«EMA активизировала свой план по борьбе с возникающими угрозами для здоровья», — отметил Гвидо Раси (Guido Rasi), исполнительный директор ЕМА. — Новый коронавирус был объявлен Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и мы опираемся на большой опыт европейской системы регулирования обращения лекарств для оперативного представления научных рекомендаций и реагирования на любые предлагаемые разработки в области медицины».

ЕМА изучает ситуацию в отрасли для выявления противовирусных препаратов или вакцин, потенциально пригодных для лечения или профилактики инфекций 2019-nCoV. Как и в случае любой новой угрозы для общественного здравоохранения, EMA сотрудничает и обменивается информацией с международными и национальными органами общественного здравоохранения.

В настоящее время нет коммерчески доступных лекарственных препаратов, которые одобрены для выявления, лечения и предупреждения инфекций 2019-nCoV. EMA готово поддержать разработчиков лекарств всеми доступными регуляторными мерами, чтобы поспособствовать и помочь организационно разработке эффективных мер по борьбе и предотвращению распространения этого вируса. Поэтому разработчикам, работающим над лекарственными средствами или вакцинами, которые могут быть использованы для лечения или профилактики новых инфекций 2019-nCoV, рекомендуется как можно скорее связаться с ЕМА (отправив электронное письмо по адресу 2019-nCoV@ema.europa.eu) и обсудить собственную стратегию сбора доказательств.

ЕМА опубликовало на своем веб-сайте дополнительную информацию о 2019-nCoV, в которой также перечислены усилия агентства в ответ на эту вспышку и предоставлены ​​ключевые данные о существующих процессах и процедурах в помощь разработчикам.

gmpnews