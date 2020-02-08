Предложено ввести предельную оптовую и розничную наценку на маски и антивирусные ЛП

В «Единой России» разработали предложения по мерам сдерживания цен на медицинские маски и противовирусные препараты, рекомендованные при лечении коронавируса.Они выработаны по предварительным итогам рейдов партпроекта «Народный контроль», которые проводятся по всей стране с начала февраля. Об этом сообщила координатор партпроекта, депутат Госдумы Анна Кувычко. По ее словам, в ряде регионов уже прошли встречи с региональными управлениями Федеральных антимонопольных служб, а также Минздравами, на которых обсуждались механизмы сдерживания цен.

«Народный контроль» выявил факты завышения цен и дефицита как медицинских масок, так и антивирусных препаратов. В частности, остро вопрос стоит в Челябинской, Брянской, Калининградской, Оренбургской, Курской областях, Забайкальском крае и Калмыкии. В связи с актуальностью вопроса «Единая Россия» подготовила ряд предложений для оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которые позволят пресечь спекуляции на фоне нагнетания информации об эпидемии», — сказала Кувычко.

В частности, «Единая Россия» предлагает ввести предельную оптовую и розничную наценку как на маски, так и на антивирусные препараты. «Необходимо рекомендовать производителям установить оптовую наценку не более 20%, оптовым фармкомпаниям – также не более 20%, розничным торговым сетям – не более 15%. Рекомендации могут действовать по аналогии с теми, что применяются к жизненно-важным препаратам», – пояснила координатор партпроекта.

Помимо этого, розничным сетям рекомендуется ограничить объем продаж защитных масок в одни руки в количестве не более 40 штук.

«Производственные мощности действующих на фармацевтическом рынке производителей не способны удовлетворить резко возросшую потребность населения. Указанная мера позволит избежать искусственного спроса и даст возможность всем людям приобрести маски», — считает Кувычко.

Также в партии предложили изменить порядок приоритетных продаж масок в пользу розничных сетей. «Розничные сети, в том числе, частные аптечные компании и локальные дистрибьюторы, снабжаются масками по остаточному принципу. Это способствует производству некачественного контрафактного товара недобросовестными производителями, у которых отсутствуют разрешительные документы и, главной целью которых, является нажива. Поэтому мы настаиваем на приоритетных продажах розничным торговым сетям, которые напрямую работают с населением», – заключила Кувычко.

gmpnews