Михаил Мурашко озвучил сроки регистрации необходимых онкопрепаратов для детей

Компании сдают на регистрацию досье по дозировкам препаратов, необходимых для лечения детей с онкологией, в ближайшие два месяца процедуры будут завершены и лекарства поступят, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что в российских медучреждениях заканчиваются запасы необходимых препаратов для лечения рака у детей, в том числе самая большая проблема с «Онкаспаром» и «Цитарабином», которые применяют при терапии лейкозов. В Минздраве России позднее сообщили, что провели совещание с производителями препаратов, содержащих вещество цитарабин, и договорились о поставках лекарств для обеспечения потребности пациентов на несколько месяцев.

«Идёт разговор в первую очередь о ряде форм лекарственных препаратов и дозировках. Проведено несколько мероприятий. На сегодня на регистрацию и внесение изменений сданы компаниями досье по тем дозировкам, которые требовались, особенно детской онкологии. В ближайшие два месяца все процедуры будут завершены и проведён контроль качества, эти препараты поступят», — сказал Мурашко.

По его словам, также проведён скрининг препаратов, которых не хватало на рынке. Министр уточнил, что на сегодняшний день ведётся разговор о пегилированной форме «Аспарагиназы». Идут переговоры с компанией, чтобы она вошла на рынок, так как предыдущая компания завершила свою работу, и идёт замещение одного препарата другим.

«Выстроена система по контролю качества. Все препараты, по которым обращались специалисты, взяты в особую форму выборочного контроля. По каждой серии лекарственного препарата, который прозвучал, идут в том числе сличительные испытания разных торговых наименований», — добавил министр, уточнив, что каждый несоответствующий препарат блокируется и выводится из гражданского оборота.

gmpnews