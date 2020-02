Фигурантами дела о хищении препаратов от рака в Москве оказались врачи онкодиспансера №5 Михаил Мурашко озвучил сроки регистрации необходимых онкопрепаратов для детей » STADA приобретает портфель ОТС препаратов и БАДов в Республике Филиппины После недавнего анонсирования ряда сделок по приобретению и партнерству на рынке Европы, Группа STADA также расширяет свой портфель продуктов в Азиатско-тихоокеанском регионе. Как объявлено сегодня, компания STADA, международный производитель высококачественных дженериков и безрецептурных препаратов (ОТС), приобретает линейку продуктов Fern C на рынке Филиппин, одного из лидирующих брендов на локальном растущем рынке витамина С. Портфолио включает в себя следующие продукты: Fern C, БАД с витамином С, который существует уже 15 лет на рынке, два вида витаминов для детей — FERN C Kidz and Kiddimin. STADA имеет многолетний опыт работы на фармацевтическом рынке Филиппин, в прошлом через компанию Croma Medic Inc., которая недавно была переименована в STADA Филиппины. После формального запуска STADA Филиппины мы в полной мере можем реализовать план по расширению своего присутствия на данном рынке. Приобретение линейки продуктов Fern C поможет нам осуществить это. Приобретение данных продуктов соответствует нашей стратегии укрепления нашего портфеля продуктов за счет хорошо известных безрецептурных препаратов, а также экспансии на развивающихся рынках, — сказал генеральный директор STADA AG Питер Гольдшмидт. «Fern C не только обладает наследием бренда, но также представляет собой целую линейку продуктов, включающую в себя различные формы для применения у взрослых и детей. За счет включения FERN C в наш портфель мы сможем выстроить надежную OTC платформу для запуска других качественных препаратов и оказать лучшую заботу о здоровье всех филиппинцев. За счет успешного расширения портфеля мы имеем возможность предложить пациентам высококачественные лекарства по справедливой цене во всех сегментах заботы о здоровье, в особенности — дженерики и безрецептурные препараты», — прокомментировал генеральный Директор STADA Филиппины Шармейн Абарьентос. gmpnews