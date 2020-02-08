Фигурантами дела о хищении препаратов от рака в Москве оказались врачи онкодиспансера №5

Официальный представитель ведомства Ирина Волк 6 февраля заявила, что медики занимались хищением и незаконной продажей лекарственных средств. Похищенные лекарственные средства врачи продавали с помощью посредников, которые действовали под видом интернет-аптек и оптовиков, уточняет источник Medvestnik.ru.

Всего в результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к делу пятерых человек, добавил в пятницу Medvestnik.ru со ссылкой на источник.

По сообщению источника «МВ», среди изъятых препаратов была продукция крупнейших иностранных и российских фармкомпаний. Всего силовики изъяли 3,5 тысяч упаковок медикаментов на сумму более 1 млн. руб, отмечала Волк. Это только месячный оборот преступной группы, уточнил собеседник «МВ». По его информации, ассортимент украденных средств состоял из дорогостоящих лекарств для лечения ВИЧ, гепатита С, онко- и орфанных заболеваний.

Над раскрытием преступного сообщества работала группа из сотрудников МВД, специалистов Росздравнадзора, и представителей фармотрасли, пояснил источник «МВ».

По итогам работы следователей Росздравнадзор лишил лицензии компанию ООО «Нордбиофарм». Решение об удовлетворении иска РЗН по лишению лицензии «Нордбиофарма» появилось 5 февраля на сайте электронной картотеки Московского Арбитражного суда.

До этого, в октябре 2018 года, в результате внеплановой проверки управления Росздравнадзора по Москве и Московской области «Нордбиофарм» сотрудники надзорного органа обнаружили нелегальный склад препаратов для лечения онкозаболеваний, сообщал «Фармацевтический вестник».

Арбитражный суд Москвы признал «Нордбиофарм» виновным и назначил штраф в размере 100 тыс. руб. СКР по Москве возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество использованием служебного положения, в крупном размере).

Ранее резонансное дело по утечке дорогостоящих препаратов на черный рынок расследовалось в Санкт-Петербурге. В январе 2019 года РБК сообщил о том, что более 40 врачей подозреваются в получении взяток от сотрудников Roche.

По версии следствия, медики участвовали в схеме вывода лекарств на черный рынок: сотрудники Roche передавали врачам деньги под видом платы за участие в конференциях, лекциях и семинарах, а те взамен выписывали рецепты на препараты, которые поставляла фармкомпания. Сотрудники Roche получали по этим рецептам лекарства в аптеке, которая выдает льготные медикаменты, а потом перепродавали их на черном рынке.

Следователи выяснили, что незаконной схемой перепродажи лекарств занимался бывший региональный менеджер Roche Владислав Александров. В мае 2019 года его осудил на два года условно Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга.

В октябре 2019 года Калининский райсуд Петербурга приговорил к 4 годам условно врача-гематолога Санкт-Петербургского НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА Ирину Зотову.

Михаил Нестёркин

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