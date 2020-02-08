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«Протек» потребует отмены судебного решения о миллионном штрафе

«Протек» обжалует решение Арбитражного суда Москвы о наложении на компанию штрафа в 1 млн руб. Об этом «ФВ» сообщил генеральный директор компании Дмитрий Погребинский.

«Решение суда на настоящий момент не вступило в законную силу, — напомнил Дмитрий Погребинский. — Мы намерены обратиться в апелляционную инстанцию, чтобы его оспорить, поскольку в сложившейся ситуации не считаем себя виновными. Конечно же, у нас есть аргументы, необходимые для отстаивания своих позиций».

Штраф в 1 млн компания получила за нарушение ч. 1 ст. 6.33 КоАП РФ — у нее нашли БАД с тадалафилом.

В ходе плановой проверки в татарстанском филиале «Протек» в ноябре прошлого года сотрудники Роспотребнадзора отобрали образец БАД «Ловелас Форте» в упаковке по 8 капсул массой 0,65 г одной из серий. Экспертиза в лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» показала наличие тадалафила, которая не была заявлена при госрегистрации и запрещена для использования в БАД. Росздравнадзор обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о привлечении дистрибьютора к административной ответственности. 31 января он был удовлетворен.

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

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Февраль 8, 2020 | Просмотров: 131