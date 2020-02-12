Коронавирус повлияет на сроки одобрения лекарств в Китае

Распространение коронавируса в Китае может вызвать задержки в одобрении новых препаратов, сообщает The Korea Herald со ссылкой на информированные источники.
Несмотря на отсутствие официальных сообщений от Китайского национального управления по лекарственным средствам (NMPA), эксперты фармотрасли из Кореи считают, что задержки будут.
Одобрения своей продукции в Китае ожидают южнокорейские компании GC Pharma («Джи Си Фарма»), Hanmi Pharmaceutical («Ханми Фармасьютикал») и Il Yang Pharmaceutical («Иль Янг Фармасьютикал»).
Илья Дугин
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