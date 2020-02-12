Коронавирус повлияет на сроки одобрения лекарств в Китае

Несмотря на отсутствие официальных сообщений от Китайского национального управления по лекарственным средствам (NMPA), эксперты фармотрасли из Кореи считают, что задержки будут.

Одобрения своей продукции в Китае ожидают южнокорейские компании GC Pharma («Джи Си Фарма»), Hanmi Pharmaceutical («Ханми Фармасьютикал») и Il Yang Pharmaceutical («Иль Янг Фармасьютикал»).

Илья Дугин

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