Аптечная ассоциация назвала стикеры о завышении цен на маски «подрывом деловой репутации»

Активисты МГЕР за сутки проверили более 1 тыс. аптек в 71 регионе, сообщил сайт «Единой России». Активисты наклеили предупреждающие наклейки на дверях аптек, где, по мнению «молодогвардейцев», завышены цены на противовирусные препараты и медицинские маски.

Учитывая искусственно созданный ажиотаж вокруг распространения коронавируса, участи быть «заклейменным» не избежал никто, заявили «ФВ» три владельца аптечных сетей. Как пояснил источник «ФВ» на аптечном рынке, распоряжение из центрального штаба «Молодой гвардии» звучало однозначно: клеить наклейки с надписью «здесь повышают цены» на все аптеки, которые продают медицинские маски дороже 15 руб.

Но подавать иски владельцы аптечных организаций не будут, сказала «ФВ» Преснякова. «Мы понимаем, что «Молодая гвардия» — это несовершеннолетние подростки, и с ними тоже надо работать, — сказала она. — Совместно с «СоюзФарма» мы вышли с предложением о встрече с руководством Центрального штаба МГЕР. Это непросто мелкое хулиганство и порча имущества — это подрыв деловой репутации аптек».

Владельцы аптек недоумевают, на основании чего активисты жаловались на завышение цен: проведен ли анализ закупок, входных цен. В рамках подготовки ответа в Госдуму на запрос депутатов по ситуации с ценами «Ассоциация независимых аптек» провела анализ. По сравнению с прошлым годом, стоимость противовирусных сильно не выросла, утверждает Преснякова: цена на них регулируется, так как они входят в список ЖНВЛП.

«Что касается масок — это искусственно раздутая история. Дефицит масок в аптеках присутствует, в оптовом звене найти их тоже очень сложно, маски уходят за пределы страны, — пояснила исполнительный директор СРО. — И это уже вопрос к регуляторам — государство оказалось не готово к такой ситуации».

Оксана Баранова

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