Разрешения на ввоз и регистрацию лекарств компании получат в электронном виде

Распоряжением Правительства РФ от 06.02.2020 №218-р утвержден план мероприятий по переходу федеральных органов исполнительной власти до 31 декабря 2021 года на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде. Документом предусмотрен ускоренный переход 15 министерств и ведомств на оформление разрешительных документов по 47 наиболее востребованным гражданами и представителями бизнеса госуслугам, в том числе блока разрешений по ввозу и регистрации лекарственных средств, медицинских изделий, аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов и др.

«Это очень важно, и мы рассчитываем серьезно сократить сроки получения разрешений, по ряду позиций — в два-три раза, а где-то — и до одного рабочего дня. Информация о выдаче будет заноситься в электронные реестры, размещённые в интернете, что, на мой взгляд, упростит проверку достоверности разрешений, сроков их действия и статуса», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 10 февраля.

Елена Сидорова

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