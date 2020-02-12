Нижегородское УФАС заподозрило две фирмы в картельном сговоре на рынке поставок лекарств

Как сообщает управление, ООО ТД «Органика» (Кемеровская область) и ООО «Медфармальянс» (Хакасия) вместе готовили документы на торги и подавали их с одного IP-адреса ради получения госконтрактов по ценам, приближенным к НМЦК.

Мониторинг нескольких аукционов, в которых принимали участие только эти две компании, показал, что ценовое предложение делала лишь одна из них, а вторая своим правом торговаться фактически не пользовалась. Никакой конкурентной борьбы, никакой экономии для заказчика в таких закупках не наблюдалось. Госконтракт доставался по максимально высокой цене.

Заседание комиссии по рассмотрению данного дела намечено на 20 февраля.

По данным Rusprofile.ru, ООО ТД «Органика» являлось поставщиком в 674 госконтрактах на сумму 548,9 млн руб. ООО «Медфармальянс» – в 1338 на 970,9 млн руб.

Екатерина Погонцева

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