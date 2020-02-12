У министра здравоохранения будет девять замов

Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в пункт 3 постановления Правительства РФ от 31 мая 2012 г. № 533, в соответствии с которыми число заместителей министра здравоохранения возрастет с восьми до девяти. Соответствующее постановление Правительства РФ от 06.02.2020 № 97 размещено на сайте pravo.gov.ru.

В соответствии с информацией, размещенной на сайте Минздрава, сейчас заместителями министра являются: Татьяна Яковлева (первый заместитель), Дмитрий Костенников (статс-секретарь — заместитель министра), Владимир Уйба, Татьяна Семёнова, Евгений Камкин, Сергей Краевой, Наталья Хорова и Олег Салагай.

Фото: Игорь Чунусов

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