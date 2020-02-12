Участники «Фармрозницы 2020» вывели формулу успеха

Общее мнение — будет непросто. Рынок меняется, и, главное, консолидируется. Держаться вместе — это уже не просто призыв, а скорее формула успеха.

«Чем больше мы будем взаимодействовать, тем результативнее окажемся», — резюмировал генеральный директор аптечной сети «Мелодия здоровья» Олег Арифуллин. По его словам, на примере компании Solopharm можно проследить одну из наиболее продуманных моделей взаимодействия производителей и фармрозницы.

Генеральный директор компании Solopharm Олег Жеребцов в своем выступлении подчеркнул, что вызовы времени указывают на необходимость совместно создавать точки доходности, «чтобы мы думали, где эффективны, а где нет».

По его мнению, «очень важно на волне изменений фармрынка обоюдно задавать новые стандарты взаимодействия, а также выдержать и преподнести этот стандарт всей отрасли».

Основную задачу и миссию производителя Олег Жеребцов видит во взаимодействии с партнерами, создании качественных и эффективных производств, инвестициях в технологии, а также в доступности препаратов для пациентов.

Участники конференции сошлись во мнении, что «сверять часы» необходимо именно сейчас.

«Сети не должны бояться работать с производителями, нужно смелее идти на эксперименты, вводить новые продукты», — отметил президент холдинга «Монастырев и Ко» Александр Монастырев.

Представители бизнеса высоко оценили значимость мероприятия. «Это первая ласточка, надеюсь, традиция будет сохраняться и дальше», — подытожил генеральный директор «ПроАптека» Евгений Коротков.

Директор компании «ПРО продукт» Ольга Прокашева выразила надежду, что подобные мероприятия станут регулярными.

«Мы создали формат коммуникации, — заключил Олег Жеребцов. — Уверен, через год мы проведем очередную конференцию, которая станет еще успешнее».

Источник: Solopharm

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