В системе маркировки зарегистрировано 72% лекарств в России

По состоянию на 5 февраля 2020 года в системе маркировки лекарств зарегистрировано 6 872 наименований лекарственных препаратов, что составляет 72,4% от количества препаратов, которые, по данным Росздравнадзора, обращались в РФ в 2018 и 2019 годах.

Согласно открытому онлайн каталогу лекарств Росздравнадзора — ЕСКЛП — всего в России выдано 15 824 регистрационных удостоверений на различные наименования лекарственных препаратов. Однако, по данным информационного сервиса Росздравнадзора «Сведения о лекарственных средствах, поступивших в гражданский оборот в Российской Федерации» за 2018 и 2019 год, из этого числа в России обращалось (производилось и импортировалось) только 9 482 наименований.

До вступления в силу обязательной маркировки лекарств остается четыре месяца. «За это время ЦРПТ планирует вместе с партнерами провести серию обучающих мероприятий для отрасли, — сообщил генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов. — Наша задача в том, чтобы маркировка упростила обращение и учет лекарств для аптек и медицинских учреждений и дала пациентам уверенность в легальности и качестве препаратов. Вместе с Минздравом и Росздравнадзором ЦРПТ проведет разъяснительную работу с производителями и импортерами, чтобы обеспечить 100% регистрацию препаратов в обращении в системе маркировки».

Пилотный проект по мониторингу движения лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. Поэтапный переход на маркировку всех лекарств установлен с января по июль 2020 года. С 1 июля 2020 года производители и импортеры лекарств должны наносить цифровой код на каждую упаковку, а все участники оборота обязаны передавать данные о движении маркированных лекарств на каждом этапе их прохождения по товаропроводящей цепочке в систему маркировки.

Лекарственные препараты, произведенные до 1 июля 2020 года, разрешены к хранению, перевозке, отпуску, реализации и передаче без нанесения маркировки до истечения срока их годности.

Источник: ЦРПТ

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