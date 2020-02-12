FDA одобрило первое ПО для эхокардиографии на основе искусственного интеллекта

Держателем регистрационного удостоверения на новое ПО стала компания Caption Health Inc. («Кэпшн Хелс Инк.»).

Данное ПО совместимо с определенными ультразвуковыми диагностическими системами. В нем используется искусственный интеллект, который помогает получать снимки сердца пациента приемлемого диагностического качества.

ПО Caption Guidance предназначено для использования при проведении двухмерной трансторакальной эхокардиографии (2D-ТТЭ) у взрослых пациентов, в частности, для получения стандартных изображений сердца под разными углами. Эти снимки обычно используют при диагностике различных заболеваний сердца.

В настоящее время ПО Caption Guidance можно использовать вместе с одобренной FDA ультразвуковой диагностической системой производства Teratech Corporation («Тератек Корпорейшн»). Потенциально оно может быть совместимо с другими системами, которые использовались в ходе разработки и тестирования ПО.

Татьяна Кублицкая

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