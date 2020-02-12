Обновление коснется PharmaSpace

Стороны обозначили основную цель сотрудничества — «развитие и расширение системы прямых, прозрачных, верифицируемых, экономически эффективных и социально-ответственных взаимоотношений в области фармацевтического обеспечения пациентов между основными звеньями разработки-производства и логистики-розницы продукции».

«Мы рассматриваем сотрудничество с PharmaSpace, как дополнение к каналам, через которые уже взаимодействуем с ведущими фармритейлерами России, включая дистрибьюторов, логистических операторов, маркетинговые ассоциации и закупочные союзы», — подчеркнула коммерческий директор компании «Обновление» Ирина Карцева.

Генеральный директор крупнейшего информационно-логистического оператора российского фармрынка ГК «Сантэнс» Андрей Осипов, напомнил, что у его компании уже есть положительный опыт по поставкам линейки продукции под брендом Renewal компании «Обновление» в формате ежедневного поаптечного развоза в Москве для одной из крупнейших аптечных сетей.

«Мы, как первый логистический партнер открытого В2В маркет-плейса PharmaSpace, с удовольствием будем и далее расширять сотрудничество с производителем как географически, так и по ассортименту», — добавил он.

«Включение новых активных и профессиональных игроков в пул проекта придает ему усиленный кумулятивный импульс, — отметил генеральный директор компании «Лекарственная система» Герман Иноземцев. — Тем более, когда мы говорим о таких «пионерах бескрайнего космоса» прямых взаимоотношений фармритейла и фармпроизводства, как компания «Обновление», и об их известном бренде».

Источник: ГК «Сантэнс»

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