Обновление коснется PharmaSpace

Производственная фармацевтическая компания «Обновление» и флагманский проект компании «Лекарственная экосистема» — PharmaSpace, как стало известно «ФВ», подписали меморандум о намерениях по совместному построению и развитию прямых отношений производителя и российских аптечных сетей.
Стороны обозначили основную цель сотрудничества — «развитие и расширение системы прямых, прозрачных, верифицируемых, экономически эффективных и социально-ответственных взаимоотношений в области фармацевтического обеспечения пациентов между основными звеньями разработки-производства и логистики-розницы продукции».
«Мы рассматриваем сотрудничество с PharmaSpace, как дополнение к каналам, через которые уже взаимодействуем с ведущими фармритейлерами России, включая дистрибьюторов, логистических операторов, маркетинговые ассоциации и закупочные союзы», — подчеркнула коммерческий директор компании «Обновление» Ирина Карцева.
Генеральный директор крупнейшего информационно-логистического оператора российского фармрынка ГК «Сантэнс» Андрей Осипов, напомнил, что у его компании уже есть положительный опыт по поставкам линейки продукции под брендом Renewal компании «Обновление» в формате ежедневного поаптечного развоза в Москве для одной из крупнейших аптечных сетей.
«Мы, как первый логистический партнер открытого В2В маркет-плейса PharmaSpace, с удовольствием будем и далее расширять сотрудничество с производителем как географически, так и по ассортименту», — добавил он.
«Включение новых активных и профессиональных игроков в пул проекта придает ему усиленный кумулятивный импульс, — отметил генеральный директор компании «Лекарственная система» Герман Иноземцев. — Тем более, когда мы говорим о таких «пионерах бескрайнего космоса» прямых взаимоотношений фармритейла и фармпроизводства, как компания «Обновление», и об их известном бренде».
Источник: ГК «Сантэнс»