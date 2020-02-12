Правительство разрешило культивировать снотворный мак в медицинских целях

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал правительственное постановление №101 от 6 февраля 2020 года, устанавливающее сорта «наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования для производства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ». В частности, теперь для производства препаратов в России разрешено культивировать снотворный мак.

Согласно документу, для производства используемых в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ «разрешаются сорта мака снотворного с неограниченным содержанием объемных долей наркотических средств и психотропных веществ».

Кроме того, постановление позволяет культивировать снотворный мак и коноплю в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ. При этом «не разрешается использовать для посева семена сортов конопли четвертых и последующих репродукций и семена сортов мака снотворного второй и последующих репродукций».

В июле 2019 года в силу вступил разработанный Минпромторгом РФ закон о снятии запрета на выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях. По мнению разработчиков документа, это позволит организовать в России полный цикл производства ряда опиоидных анальгетиков.

«Культивирование опийного мака, переработка смеси, в состав которой входит маковая солома, будет осуществляться ФГУПами, у которых есть лицензия на эту деятельность. Сейчас в нашей стране таким требованиям соответствуют два подведомственных Министерству промышленности и торговли предприятия с эффективной системой безопасности», – отмечали в Госдуме на этапе третьего чтения законопроекта. Как ранее уточнял глава Минпромторга Денис Мантуров, для производства субстанций будут использованы мощности Московского эндокринного завода и ГосНИИОХТ.

В августе 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в ст. 228.2 УК РФ (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ). В частности, документ установил ответственность за нарушение порядка выращивания наркосодержащих растений для производства наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и ветеринарии.