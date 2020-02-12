Министром здравоохранения Приморского края назначена Анастасия Худченко

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назначил министром здравоохранения региона главного врача поликлиники №6 Владивостока Анастасию Худченко. Прежний глава краевого Минздрава Виктор Фисенко с 10 февраля ушел в отставку по собственному желанию. Новым местом работы Фисенко местные СМИ называют Минздрав РФ.

«Анастасия Геннадьевна Худченко отвечала за проект «Бережливая поликлиника». У себя в учреждении создала комфортные условия – мы смотрели показатели, общались с пациентами и персоналом. Нет кредиторской задолженности, прикрепленное население довольно работой специалистов и качеством лечения, постоянно увеличивается число врачебного и среднего персонала, идет приток молодых специалистов», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Анастасия Худченко в 1997 году окончила Владивостокский ГМУ (сейчас Тихоокеанский ГМУ Минздрава РФ) по специальности «лечебное дело», в 1999 году – клиническую ординатуру по специальности «терапия». В 2013 году врач получила второе высшее образование по специальности «юриспруденция» во Владивостокском филиале Дальневосточного юридического института МВД России.

С 2006 по 2014 год Худченко работала в Дальневосточном окружном медицинском центре ФМБА России сначала в должности заместителя руководителя по экспертизе временной нетрудоспособности, затем заместителем руководителя по организации медицинской помощи. В 2014-2015 годах доктор возглавляла Яковлевскую ЦРБ Приморского края, с 2015 года работала главврачом Владивостокской поликлиники №6 и главным внештатным специалистом краевого Минздрава по амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению.

Виктор Фисенко, назначенный министром здравоохранения Приморского края в конце 2019 года, 6 февраля написал заявление об увольнении по собственному желанию с 10 февраля в связи с переходом на другое место работы. По данным местных СМИ, чиновнику предложили должность в федеральном Минздраве.