В 2019 году российские аптеки реализовали лекарственных средств на сумму 1,021 трлн рублей

Впервые с 2016 года на розничном фармацевтическом рынке потребление лекарственных препаратов в упаковках упало. Вернуться в плюсовую зону рынку не позволила низкая заболеваемость ОРВИ и гриппом, что вновь подтверждает высокую зависимость рынка лекарств от продаж сезонных препаратов. По прогнозам специалистов, эпидемию гриппа ожидают в феврале 2020 года. Высокая заболеваемость может сохраниться вплоть до апреля 2020 года, сообщают эксперты аналитической компании DSM Group в «Обзоре аптечного сегмента ЛП за 2019 год».

Помимо возможной эпидемии гриппа в 2020 году рынок ждут глобальные перемены: внедрение системы маркировки, отмена ЕНВД, перерегистрация отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП и разрешение онлайн-торговли препаратами. Игроки провели 2019 год за активным обсуждением всех этих инициатив и их влияния на каждое звено товаропроводящей цепочки в будущем. Поэтому те тенденции, которые произошли с аптечным сегментом в прошлом году, кажутся не столь значимыми.

Заметное влияние на структуру потребления лекарственных препаратов оказали макроэкономические факторы, а именно стагнация доходов населения (0,8% по оценке Минэкономразвития России), изменения расходов населения в пользу обязательных платежей и сбережений, уровень инфляции в целом (+4,5%) и более высокий на продовольственные товары (5,1%).

В результате в 2019 году наблюдалась разнонаправленная динамика продаж по ценовым сегментам: дешевые препараты падали и в доле, и в объемах, рост рынка происходил в основном только за счет дорогостоящих лекарственных средств. Таким образом, расслоение населения по доходам нашло свое отражение и в аптечном сегменте.

Более осознанное использование денежных средств отражается в динамике и структуре рецептурных и безрецептурных средств. Уменьшается потребление ОТС-препаратов. Это происходит по нескольким причинам: покупка «впрок» становится менее популярной, спрос на препараты для самолечения, к которым часто относятся сезонные препараты, падает, в том числе и из-за изменения уровня заболеваемости.

Совокупно за 2019 год аптеки реализовали 5,13 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 1 021,2 млрд рублей (в розничных ценах). По итогам 2019 года прирост рынка в рублях составил 3,0%, тогда как в упаковках остался в отрицательной зоне — -1,8%.

Средневзвешенная цена одной упаковки ЛС возросла на 4,9%, и составила 199 рублей. За год структура рынка изменилась в пользу препаратов «высокого» ценового сегмента относительно прошлого года. Положительная динамика продаж была отмечена у всех категорий за исключением сегмента «до 50 руб.». Наиболее заметный прирост продаж продемонстрировали лекарственные средства с ценой свыше 500 рублей (+6,8% в руб. и +6,9% в упак.).

Самый стабильный сегмент — «от 150 до 500 руб.»: его доля сохраняется на протяжении длительного периода на уровне 42-46% в стоимостном выражении.

По итогам 2019 года доля российских препаратов выросла на 1,2% — до 31,6% в рублях и на 0,5% — до 61,0% в упаковках. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах выросла на 6,9%, тогда как объём продаж импортных лекарств увеличился только на 1,3%.

Рост доли российских лекарств — уже устоявшийся тренд для рынка лекарств. С 2012 года этот показатель вырос с 23,8% до 31,6%. В упаковках динамика менее заметна: за 7 лет доля выросла всего на 2,4%.

В 2019 году безрецептурные препараты заняли 48,6% рынка в стоимостном и 65,0% в натуральном выражении. В результате более значительной динамики Rx-препараты (+5,8% против +0,1% у OTC-средств) смогли увеличить свою долю на рынке, и стали превалировать в рублёвом эквиваленте. В итоге удельный вес рецептурных средств вырос с 50,0% до 51,4%.

В упаковках структура рынка лекарств также изменилась в пользу препаратов, отпускаемых по рецепту врача, так как объём реализации Rx-препаратов вырос на 2,0%. При этом ёмкость рынка ОТС-средств сократилась на 3,8%.

Сложившие в 2019 году рыночные условия способствовали продолжению основных тенденций прошлых лет. Вес дженериковых препаратов в общем объёме рынка по-прежнему растёт: с 2014 года доля воспроизведённых лекарств возросла на 6,7% в рублях и на 2,4% в упаковках.

В рублях продажи дженериков выросли на 4,9%, в результате чего они смогли занять в 2019 году 62,5% рынка, увеличив свою долю на 1,1%. Несмотря на то, что в упаковках реализация дженериков сократилась на 1,5%, при этом их доля возросла с 83,6% до 83,9%.

В 2019 году через коммерческий сегмент было реализовано свыше 5 300 брендов лекарственных препаратов. На топ-20 брендов лекарств пришлось 11,1% рынка в рублях. В рейтинге брендов, лидирующих по стоимостному объёму на розничном рынке, можно отметить ряд существенных изменений. Антикоагулянт «Ксарелто» вытеснил с первой строчки анальгетик «Нурофен», показав заметный темп прироста — на 23,7%. Только один препарат смог сохранить позиции прошлого года — венотонизирующее средство «Детралекс» (3-я строчка).

Рейтинг производителей за год изменился менее заметно. Первую позицию по итогам 2019 года в коммерческом сегменте удерживает компания Bayer, при этом продажи фирмы снизились на 0,5% относительно 2018 года. Корпорация Sanofi, расположившаяся на 2-й строчке, потеряла 7,6% продаж в рублях; на 3-е место поднялся производитель Novartis (+2,2%).

gmpnews