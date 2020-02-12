FAVEA объявляет о назначении Александра Макарова на должность директора «ФАВЕА-Проект» В 2019 году российские аптеки реализовали лекарственных средств на сумму 1,021 трлн рублей » В научно-исследовательском центре на Урале разработали новые молекулы против РНК-вирусов Научно-исследовательский центр в Новоуральске Свердловский области создал две новые противовирусные молекулы. Об этом сообщил член комитета по охране здоровья Госдумы Александр Петров. «Я знаю, что у них есть две новые молекулы на стадии патентования. <…> Это тоже противовирусные молекулы, потенциально с очень высокой эффективностью. Они похожи на этот класс, [в который входит препарат «Триазавирин»] — это работа Уральского федерального университета (УрФУ) и [Уральского отделения] РАН. В России появляются такие молекулы, которых нет в мире и которые эффективны против РНК-вирусов», — сказал Петров, отметив, что молекулы разработаны в научно-исследовательском центре в Новоуральске. Как сообщалось ранее, Триазавирин — российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан был учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России. tass