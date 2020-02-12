FAVEA объявляет о назначении Александра Макарова на должность директора «ФАВЕА-Проект»

Предприятие ООО «ФАВЕА-Проект» является новым подразделением российской части международной инжиниринговой компании FAVEA, которое будет специализироваться исключительно на разработке проектной документации. В штат данного юридического лица постепенно будут переведены все проектировщики и ГИПы из остальных российских структур FAVEA. В декабре 2019 года ООО «ФАВЕА-Проект» вступило в члены саморегулируемой организации ассоциации проектировщиков «СтройПроект» и получило право на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации объектов капитального строительства.

Александр Макаров пришел в российское подразделение FAVEA в 2012 году на должность главного инженера проекта (ГИП). В 2014 году был переведен в центральный пражский офис. Александр, занимая должность ГИПа, успешно руководил работой проектных групп FAVEA во многих значимых и крупных проектах, по результатам которых неизменно получал благодарственные письма заказчиков. В течение 8 лет работы в FAVEA карьера Александра Макарова развивалась поступательно. До назначения на должность директора фирмы «ФАВЕА-Проект» он последовательно занимал должности руководителя инженерно-строительной группы, а позже – заместителя директора департамента проектирования.

Александр имеет два профильных высших образования. В 2008-м году успешно закончил магистратуру Воронежского государственного архитектурно-строительного университета, а в 2019 году получил степень МВА Пражского университета.

Комментируя назначение Александра Макарова на должность директора фирмы «ФАВЕА-Проект» председатель совета директоров FAVEA Максим Хамет сообщил следующее:

«Эта позиция станет одной из ключевых для нашей компании, так как грамотное выполнение проектных работ является обязательной предпосылкой для дальнейшего успешного создания эффективного фармацевтического производства. В команде FAVEA Александр показал себя лояльным, ответственным и целеустремленным специалистом, неизменно повышающим свой профессиональный уровень в области организации проектных работ и управленческих компетенций. Позитивное влияние на быстрый профессиональный рост Александра оказала возможность совместной работы с такими признанными европейскими авторитетами фармацевтического инжиниринга, как Зденек Павелек, Христос Чанаклис, Илья Брюлл, Богумил Ванечек, Томаш Михалек, Бронислав Мартинек и многими другими.

Создание в рамках структуры FAVEA самостоятельного юридического лица для ведения проектной деятельности обусловлено изменениями на рынке фармацевтического инжиниринга России. По ряду причин в 2016-2018 годах цены на проектные работы резко снизились, что привело к потере рентабельности проектных фирм. В результате, некоторые проектные организации ушли с рынка или переключились на работу в иных отраслях промышленности. Практически все проектные фирмы были вынуждены снижать свои издержки, в том числе и за счет сокращения персонала. Естественным образом это вскоре привело к дефициту качественных и опытных проектировщиков, способных решать сложные технологические задачи. Начиная с 2019 года, большинство фармацевтических заводов вернулось к разумной тендерной политике, выбирая проектную организацию, ориентируясь, в первую очередь, на компетенции, опыт и референции специалистов, а не на стоимость коммерческого предложения. Ошибки проектных фирм, многие из которых незнакомы со спецификой фармацевтического производства, слабо ориентируются в современных нормах GMP, приводят к критическим последствиям при реализации дорогостоящих инвестиционных проектов. Сегодня можем констатировать, что цены на проектирование фармацевтических объектов вновь становятся адекватными, что позволяет проектным фирмам вернуться к рентабельной работе, принимать новых сотрудников, внедрять новые современные инструменты и программное обеспечение.

Уверен в том, что назначив Александра Макарова на должность директора «ФАВЕА-Проект», акционеры компании приняли верное решение. Несмотря на свой довольно молодой возраст, Александр успел завоевать солидный авторитет на рынке фармацевтического инжиниринга, но при этом обладает феноменальными возможностями для дальнейшего профессионального развития».

gmpnews