FAVEA объявляет о назначении Александра Макарова на должность директора «ФАВЕА-Проект»

Предприятие ООО «ФАВЕА-Проект» является новым подразделением российской части международной инжиниринговой компании FAVEA, которое будет специализироваться исключительно на разработке проектной документации. В штат данного юридического лица постепенно будут переведены все проектировщики и ГИПы из остальных российских структур FAVEA. В декабре 2019 года ООО «ФАВЕА-Проект» вступило в члены саморегулируемой организации ассоциации проектировщиков «СтройПроект» и получило право на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации объектов капитального строительства.
Александр Макаров пришел в российское подразделение FAVEA в 2012 году на должность главного инженера проекта (ГИП). В 2014 году был переведен в центральный пражский офис. Александр, занимая должность ГИПа, успешно руководил работой проектных групп FAVEA во многих значимых и крупных проектах, по результатам которых неизменно получал благодарственные письма заказчиков. В течение 8 лет работы в FAVEA карьера Александра Макарова развивалась поступательно. До назначения на должность директора фирмы «ФАВЕА-Проект» он последовательно занимал должности руководителя инженерно-строительной группы, а позже – заместителя директора департамента проектирования.
Александр имеет два профильных высших образования. В 2008-м году успешно закончил магистратуру Воронежского государственного архитектурно-строительного университета, а в 2019 году получил степень МВА Пражского университета.
Комментируя назначение Александра Макарова на должность директора фирмы «ФАВЕА-Проект» председатель совета директоров FAVEA Максим Хамет сообщил следующее:
«Эта позиция станет одной из ключевых для нашей компании, так как грамотное выполнение проектных работ является обязательной предпосылкой для дальнейшего успешного создания эффективного фармацевтического производства. В команде FAVEA Александр показал себя лояльным, ответственным и целеустремленным специалистом, неизменно повышающим свой профессиональный уровень в области организации проектных работ и управленческих компетенций. Позитивное влияние на быстрый профессиональный рост Александра оказала возможность совместной работы с такими признанными европейскими авторитетами фармацевтического инжиниринга, как Зденек Павелек, Христос Чанаклис, Илья Брюлл, Богумил Ванечек, Томаш Михалек, Бронислав Мартинек и многими другими.
Создание в рамках структуры FAVEA самостоятельного юридического лица для ведения проектной деятельности обусловлено изменениями на рынке фармацевтического инжиниринга России. По ряду причин в 2016-2018 годах цены на проектные работы резко снизились, что привело к потере рентабельности проектных фирм. В результате, некоторые проектные организации ушли с рынка или переключились на работу в иных отраслях промышленности. Практически все проектные фирмы были вынуждены снижать свои издержки, в том числе и за счет сокращения персонала. Естественным образом это вскоре привело к дефициту качественных и опытных проектировщиков, способных решать сложные технологические задачи. Начиная с 2019 года, большинство фармацевтических заводов вернулось к разумной тендерной политике, выбирая проектную организацию, ориентируясь, в первую очередь, на компетенции, опыт и референции специалистов, а не на стоимость коммерческого предложения. Ошибки проектных фирм, многие из которых незнакомы со спецификой фармацевтического производства, слабо ориентируются в современных нормах GMP, приводят к критическим последствиям при реализации дорогостоящих инвестиционных проектов. Сегодня можем констатировать, что цены на проектирование фармацевтических объектов вновь становятся адекватными, что позволяет проектным фирмам вернуться к рентабельной работе, принимать новых сотрудников, внедрять новые современные инструменты и программное обеспечение.
Уверен в том, что назначив Александра Макарова на должность директора «ФАВЕА-Проект», акционеры компании приняли верное решение. Несмотря на свой довольно молодой возраст, Александр успел завоевать солидный авторитет на рынке фармацевтического инжиниринга, но при этом обладает феноменальными возможностями для дальнейшего профессионального развития».