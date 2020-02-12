Единственный в мире противоопухолевый гидрогелевый препарат «Темодекс» будет производиться в БГУ

Белорусское предприятие «Унитехпром БГУ» стало единственной площадкой в мире по производству оригинального противоопухолевого препарата «Темодекс». Регистрационное удостоверение на выпуск лекарственного средства выдано Минздравом Беларуси, сообщают в пресс-службе университета.

Идея, разработка, технология производства, подтверждение безопасности и эффективности препарата принадлежат ученым НИИ физико-химических проблем БГУ. Клинические испытания и исследования проведены также сотрудниками университета при участии врачей столичной ГКБ скорой медицинской помощи, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова и БГМУ.

«Таким образом, БГУ стал первым отечественным вузом, где соблюден полный цикл освоения противоракового средства: от идеи до его производства. При этом предприятие выпускает субстанцию и вспомогательные вещества для получения готового лекарства, адресной доставки к органам-мишеням и пролонгации действия», — отметили в вузе.

«Темодекс» применяется в комплексной хирургии для лечения рака головного мозга разной сложности. Он представляет собой порошок для приготовления биорассасывающего гидрогеля.

«Белорусский препарат не имеет мировых аналогов. Известный американский «Глиадел» схож по области применения, но отличается по составу и производится в виде салфеток. Преимуществом белорусского средства является также низкая стоимость. Для граждан Беларуси лечение «Темодексом» осуществляется бесплатно», — подчеркнули в университете.

«Темодекс» включен в клинический протокол Беларуси по диагностике и лечению злокачественных новообразований. Активно ведется работа по его регистрации за рубежом. Препарат запатентован в евразийском регионе и России, подана заявка на получение международного патента PCT, гарантирующего закрепление авторства на изобретение в 56 странах мира, также «Темодексу» присвоен в Европе статус орфанного.

Планируется, что в профильные медицинские учреждения Беларуси «Темодекс» поступит в конце первого квартала текущего года.

bsu.by