Вступили в силу Положения о комиссии по формированию перечня спиртосодержащих медизделий

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует, что с 9 февраля 2020 года вступает в силу приказ Росздравнадзора от 23.10.2019 № 7975 «Об утверждении Положения о Комиссии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по формированию перечня спиртосодержащих медицинских изделий, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Документ зарегистрирован в Минюсте России 28.01.2020 № 57291.

Издание данного приказа направлено на выполнение требования пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2019 г. № 774 «Об утверждении Правил формирования перечня спиртосодержащих медицинских изделий, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части утверждения Положения о комиссии Росздравнадзора по формированию указанного Перечня.

Обращается внимание, что в соответствии с пунктом 7 Правил формирование Перечня осуществляется на основании представленных в Росздравнадзор производителями (изготовителями) или уполномоченными представителями производителя (изготовителя) соответствующего медицинского изделия предложений о включении медицинского изделия в Перечень (исключении из Перечня) в период с 1 января по 30 июня включительно.

Предложения с приложением документов, указанных в пункте 10 Правил представляются в Росздравнадзор. В соответствии с Положением Комиссия принимает решение о включении медицинского изделия в Перечень (исключении из Перечня.)

Информация о проведении заседаний Комиссии и принятых на них решениях размещается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru.

gmpnews