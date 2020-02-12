Продажи лекарств в 2019 году упали впервые за четыре года

Вернуться в плюсовую зону рынку не позволила низкая заболеваемость ОРВИ и гриппом, говорится в обзоре аптечного сегмента лекарственных препаратов за 2019 год от DSM Group. По мнению аналитиков, такая статистика вновь подтверждает высокую зависимость рынка лекарств от продаж сезонных препаратов.

По прогнозам специалистов, эпидемию гриппа ожидают в феврале 2020 года. Высокая заболеваемость может сохраниться вплоть до апреля 2020 года.

Заметное влияние на структуру потребления лекарственных препаратов оказали макроэкономические факторы, а именно: стагнация доходов населения (0,8% по оценке Минэкономразвития России), изменения расходов населения в пользу обязательных платежей и сбережений, уровень инфляции в целом (+3%) и более высокий на продовольственные товары (5,1%).

В результате в 2019 году наблюдалась разнонаправленная динамика продаж по ценовым сегментам: дешевые препараты падали и в доле, и в объемах, рост рынка происходил в основном только за счет дорогостоящих лекарственных средств. Таким образом, расслоение населения по доходам нашло свое отражение и в аптечном сегменте.

Более осознанное использование денежных средств отражается в динамике и структуре рецептурных и безрецептурных средств. Уменьшается потребление ОТС-препаратов. По мнению аналитиков, это происходит по нескольким причинам: покупка «впрок» становится менее популярной, спрос на лекарства для самолечения, к которым часто относятся сезонные препараты, падает, в том числе и из-за изменения уровня заболеваемости.

Совокупно за 2019 год аптеки реализовали 5,13 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 1 021,2 млрд рублей (в розничных ценах), согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»). По итогам 2019 года прирост рынка в рублях составил 3,0%, тогда как в упаковках остался в отрицательной зоне — -1,8%.

ТОП-20 брендов, лидирующих по объему продаж на коммерческом рынке России

В 2019 году через коммерческий сегмент было реализовано свыше 5 300 брендов лекарственных препаратов. На ТОП-20 брендов лекарств пришлось 11,1% рынка в рублях. В рейтинге брендов, лидирующих по стоимостному объему на розничном рынке, можно отметить ряд существенных изменений. Антикоагулянт «Ксарелто» вытеснил с первой строчки анальгетик «Нурофен», показав заметный темп прироста — на 23,7%. Только один препарат смог сохранить позиции прошлого года — венотонизирующее средство «Детралекс» (3-я строчка).

Рейтинг Изменение Бренд Стоимостной объем, млрд руб. 2019 Прирост стоимостного объема, % 2019 / 2018 Доля, % 2019 1 +1 Ксарелто 8,9 23,7 0,9 2 -1 Нурофен 7,8 1,5 0,8 3 — Детралекс 6,9 1,9 0,7 4 +6 Мексидол 6,5 12,4 0,6 5 +4 Мирамистин 6,4 9,0 0,6 6 +5 Пенталгин 6,3 12,0 0,6 7 -2 Конкор 6,1 -3,4 0,6 8 -4 Кагоцел 6,0 -10,2 0,6 9 +3 Терафлю 5,9 13,7 0,6 10 -4 Кардиомагнил 5,8 -5,9 0,6 11 -3 Актовегин 5,8 -3,2 0,6 12 -5 Ингавирин 5,2 -14,6 0,5 13 +5 Лориста 4,8 15,6 0,5 14 +1 Канефрон 4,8 7,8 0,5 15 -1 Лозап 4,8 -0,4 0,5 16 +3 Вольтарен 4,7 19,1 0,5 17 +42 Эликвис 4,4 64,4 0,4 18 -2 Линекс 4,3 -1,1 0,4 19 -6 Эссенциале 4,2 -13,1 0,4 20 +1 Мидокалм 4,1 8,3 0,4 Общая доля ТОП-20 113,8 — 11,1

ТОП-20 производителей, лидирующих по объему продаж на коммерческом рынке России

Рейтинг производителей за год изменился менее заметно. Первую позицию по итогам 2019 года в коммерческом сегменте удерживает компания Bayer, при этом продажи фирмы снизились на 0,5% относительно 2018 года. Корпорация Sanofi, расположившаяся на 2-й строчке, потеряла 7,6% продаж в рублях; на 3-е место поднялся производитель Novartis (+2,2%).

Рейтинг Изменение Производитель Стоимостной объем, млрд руб. 2019 Прирост стоимостного объема, % 2019 / 2018 Доля, % 2019 1 — Bayer 44,8 -0,5 4,4 2 — Sanofi 38,9 -7,6 3,8 3 +1 Novartis 37,2 2,2 3,6 4 -1 Teva 35,2 -5,0 3,4 5 — Отисифарм 34,6 0,6 3,4 6 — Servier 33,4 -2,5 3,3 7 +4 KRKA 29,1 15,5 2,8 8 — GlaxoSmithKline 28,8 7,7 2,8 9 -2 Berlin-Chemie 27,5 2,0 2,7 10 -1 Gedeon Richter 26,2 -1,8 2,6 11 -1 Stada 25,2 -1,3 2,5 12 — Abbott 24,2 3,3 2,4 13 — Takeda 23,9 2,1 2,3 14 — Johnson & Johnson 21,4 -2,7 2,1 15 — Фармстандарт 20,1 3,3 2,0 16 +1 Polpharma 18,4 5,8 1,8 17 -1 Dr.Reddy’s 18,0 0,5 1,8 18 +1 Pfizer 17,8 6,7 1,7 19 -1 Astellas 17,2 -0,4 1,7 20 — Валента Фарм 14,4 -8,6 1,4 Общая доля ТОП-20 536,4 — 52,5

11 компаний ТОП-20 показали положительную динамику. Наибольший темп прироста демонстрирует словенская компания KRKA (+15,5%): увеличение спроса на гипотензивные средства «Вальсакор» (+92,6%) и «Вамлосет» (+43,6%) позволило фирме подняться на 7-e место в рейтинге производителей (+4 строчки). Остальные перемещения в рейтинге происходили в рамках ±2 места. Также заметно вырос объем реализации компании GlaxoSmithKline (+7,7%), что обусловлено увеличением продаж НПВП «Вольтарен» на 23,6% и противоконгестивного средства «Отривин» на 14,9%.

Сильнее всего упали продажи у отечественного производителя «Валента Фарм» (-8,6%): отрицательную динамику компании обеспечили противовирусный препарат «Ингавирин» (-14,6%) и ноотропное средство «Пантокальцин» (-13,4%).

ТОП-20 производителей в большей мере представлен иностранными компаниями: в 2019 году в рейтинг вошли только три отечественные компании: 5-я строчка — «Отисифарм» (доля 3,4% в руб.), 15-я строчка — «Фармстандарт» (2,0%), 20-я строчка — «Валента Фарм» (1,4%).

В упаковках преимущество остается за российскими компаниями («Фармстандарт», «Озон» и «Отисифарм») и зарубежными с высокой долей дженериков в своем ассортименте. ТОП-20 производителей рейтинга в упаковках занимают более половины аптечного рынка ЛП (50,8%), что сопоставимо с концентрацией в стоимостном выражении (на ТОП-20 корпораций приходится 52,5%).

Источник: DSM Group

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