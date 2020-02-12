Интернет-магазин ONLINETRADE.RU запустил продажу лекарств

В перечень продаваемых препаратов вошли рецептурные и безрецептурные лекарства, медицинские изделия, БАД. Их выдают в аптечной точке компании.

Сейчас у ONLINETRADE.RU открыта одна аптека, в Химках. Выдача заказанного лекарства осуществляется только в торговой точке, остальные пункты выдачи заказов недоступны для доставки.

Лицензию на розничную торговлю интернет-магазин получил в апреле 2019 года, следует из Единого реестра лицензий Росздравнадзора.

Получение лицензии и открытие аптеки — это этап подготовки к масштабированию, в случае разрешения на продажу лекарств онлайн, рассказал «ФВ» представитель ONLINETRADE.RU. «Сейчас мы не планируем открывать другие точки. При принятии закона о продаже лекарств интернет-магазинами будет рассматриваться возможность открытия аптек во всех крупных городах присутствия», — отметили в компании.

Согласно сайту компании, она работает с 1998 года. В ее розничную сеть входит 415 пунктов выдачи в 102 городах, а штат составляет 1,6 тыс. человек. По данным СПАРК, в 2018 году чистая выручка ООО «ОНЛАЙН ТРЕЙД» составила 14,6 млрд руб., чистая прибыль — 42 млн руб.

Ранее открытием собственных аптек заинтересовались маркетплейсы Ozon и «Беру.ру». Компании готовятся к легализации дистанционной продажи лекарств.

В октябре 2018 года компания Ozon получила лицензию на фармацевтическую деятельность. Сейчас у маркетплейса три офлайн-аптеки: в Москве, Твери и Санкт-Петербурге. Приоритет точек — обслуживание онлайн-покупателей. Клиенты компании могут воспользоваться курьерскими услугами: поручить третьему лицу забрать и доставить онлайн-заказ за них.

Маркетплейс «Беру.ру» планирует получить лицензии на розничную и оптовую торговлю в 2020 году. Об этом менеджер категории «Здоровье» маркетплейса «Беру.ру» Анастасия Зубарева рассказала «ФВ» в ноябре 2019 года. До вступления закона о дистанционной торговле в силу компания прорабатывает разные схемы реализации доставки лекарств, отмечала она.

Сейчас «Беру.ру» выступает онлайн-площадкой для заказа лекарств и парафармацевтики. Выкуп лекарств происходит в торговых залах сети «Здравсити», с возможностью воспользоваться услугами курьера.

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik