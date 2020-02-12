Переход на закупки по 44-ФЗ снова оставил нефрологических пациентов без лекарств

Об этом сообщает общественная организация нефрологических пациентов «Нефролига», которая еще в конце прошлого года прогнозировала такие проблемы, когда Минздрав республики только анонсировал переход на закупки ЛС в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе».

Раньше пациенты получали препараты для лечения сопутствующих заболеваний в центрах гемодиализа. Теперь они должны взять рецепт в поликлинике и пойти с ним в аптеку уполномоченной организации ГУП «Башфармация». Лекарства централизованно закупает Минздрав республики согласно заявкам, которые по-прежнему собирают центры гемодиализа. Вот такая сложная схема. Впрочем, новой ее можно считать с натяжкой. Она существовала до 2016 года, и в тот период регион постоянно испытывал перебои с поставками препаратов, но затем она была отменена. На несколько лет ситуация стабилизировалась.

«ФВ» неоднократно писал о недостатках 44-ФЗ. Один из них – длительность закупочной процедуры. Если закупка не состоялась в срок, если нашелся кто-то, кто обжалует итоги аукциона, или попался недобросовестный поставщик, то необходимых лекарств в наличии нет, а аптека просто ставит рецепт в очередь на «отсроченное обслуживание». С начала года на такие факты в «Нефролигу» пожаловались жители разных городов республики. В Минздраве проблему признают, однако обещают в скором времени отладить работу.

Член правления «Нефролиги» Александр Золотарев говорит, что аналогичная картина наблюдается и в других субъектах. В частности, есть обращения из Бурятии (более ста человек) и Калмыкии.

«Мы оформили коллективные письма в адрес глав субъектов, руководителей Законодательных собраний и министров здравоохранения по поводу перебоев в получении лекарств и пока только ждем от них ответа», – рассказал «ФВ» Александр Золотарев.

Екатерина Погонцева

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